Muere un clásico, no es el Volkwagen Golf, pero su desaparición marca un antes y un después

De momento, puedes comprarlo; pero, si estás decidido a hacerlo, más vale que corras, porque Volkswagen ha decidido ya que no lanzará una nueva generación de su SUV XXL, el Touareg. El coche, según todo indica, va a correr la misma suerte que el Phaeton, la enorme, potente y elegantísima berlina de representación que la marca alemana comercializaba hace unos años.

¿Cómo es el coche?

El Touareg, cuya generación hoy a la venta es la tercera de su historia, es un SUV XXL de 4,87 metros de largo y 1,72 de alto con un maletero de 810 litros. El coche se comercializa con dos motores: un 3.0 TDI de 231 CV que consume 8,2 litros cada 100 km y un 3.0 también TDI de 286 CV con tracción $WD que exige 8,3 litros cada 100 km. Los acabados son dos : Elegance (el de acceso) y R-Line, el más exclusivo.

En el portal de ofertas quecochemecompro.com, la versión más sencilla está disponible desde 67.940 euros, ya que la marca ofrece un descuento de 10.000 euros sobre el precio base, fijado por Volkswagen en unos 78.000 euros. La versión top de gama queda, con el descuento, en 81.000.

¿Por qué el adiós?

En origen, Volkswagen se planteaba sustituir la actual generación del Touareg por una versión europeizada del Volkswagen Atlas, un SUV que la marca alemana comercializa en Estados Unidos y que se monta sobre la plataforma MQB que utiliza el Volkswagen Tayron, actualmente a la venta en España y el resto de Europa por unos 45.000 euros. Los expertos en producto de la marca han analizado el mercado y consideran ahora que, al menos en Europa, no hay espacio para un nuevo Touareg y el Tayron, un SUV de 4,77 mnetros de largo que está disponible en versiones de cinco y siete plazas y con motores térmicos, MHEV y PHEV.

Las discretas ventas del Touareg (174 unidades en toda España en lo que va de año) contrastan con las más aceptables (642) del Tayron y deciden a Volkswagen a eliminar de su catálogo el SUV XXL que hasta ahora vendía. Si quieres uno nuevo, ya sabes qué debes hacer.