El dato que confirma que los SUV pierden fuerza en España

La dictadura de los SUV parece que ase acaba en España o eso, al menos, es lo que permite intuir el Top 3 de ventas de este mes de agosto, en el que no aparece ningún todocamino. Los tres primeros puestos son para otros tantos utilitarios y compactos de no muy elevado precio como el Dacia Sandero, el Toyota Corolla y el Renault Clio. Para encontrar un todocamino tenemos que bajar hasta el puesto cuatro y, si queremos localizar alguno más, hay que mirar ya en la lista de los diez coches más vendidos del pasado mes. De entre todos los SUV que aparecen en esas posiciones de relativo honor, sólo hay un todocamino grande, que no es otro que el ocupa el cuarto escalón del Top 100 de ventas de este mes de agosto.

La soledad del Tucson

El modelo al que nos referimos es el Hyundai Tucson, que 1.208 unidades en toda España este mes pasado. La cifra es suficiente para ocupar el cuarto puesto del Top 100, pero hay que tener en cuenta otro dato: si nos fijamos en las ventas de unidades del Tucson registradas entre enero y el final de agosto, encontramos que fueron 14.095, una cifra que sólo permite al todocamino coreano encaramarse hasta el octavo puesto del Top 100 de ventas anual.

¿Cuántos todocaminos figuran entre los diez coches más vendidos entre el 1 de enero y el 31 de agosto en España? Exactamente son cinco: el MG ZS (segundo, con 17.778 unidades), el Seat Arona (sexto, con 14.947), el ya citado Hyundai Tucson (octavo, con 1.208), el Nissan Qashqai (noveno, con 13.357) y el Renault Captur (décimo, con 13.062). De ellos, sólo dos (el Tucson, que fue octavo, y el ZS, que fue sexto) figuran en el Top 10 de agosto, en el que se cuelan también en, octavo, noveno y décimo puesto el T-Roc de Volkswagen, el Yaris Cross y el Toyota C-HR.

El resumen

El resumen es claro: sólo cinco de los coches más vendidos en España durante los ocho primeros meses de 2025 son todocaminos y, de ellos, sólo dos (el Tucson y el Qashqai) son del segmento C. Si nos fijamos en el Top 10 de agosto, los todocaminos que aparecen son cinco también y, de ellos, sólo dos (el T-Roc y el Tucson) son de tamaño mediano. Sí, los SUV empiezan a aburrir.