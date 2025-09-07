El híbrido más avanzado del mundo ya no es de Toyota, ahora lo tiene BYD

Sí, los familiares todavía existen y, ni los monovolúmenes primero ni los SUV después, han podido eliminarlos de catálogo de las marcas. BYD, joven marca China que en muy pocos años ha logrado convertirse en uno de los fabricantes más importantes en volumen de todo el mundo, cuenta ahora con un familiar o, para quien lo prefiera, un Touring. Se trata del BYD Seal 6 DM-i, que se presentará en el IAA Mobility de Munich.

Híbrido enchufable

El coche mide 4,85 metros de largo y alcanza el 1,89 de ancho, dato que garantiza junto a la generosa batalla de 2,79 metros una habitabilidad máxima. La altura no es excesiva y se queda en 1,50 metros y el volumen del maletero es excelente: 670 litros.

Bajo el capó, encontraremos un sistema PHEV compuesto por un 1,5 litros de cuatro cilindros complementado con un motor eléctrico servido de energía por baterías de 10,08 kWh en las versiones más sencillas del modelo y de 15,05 en las más capaces. La primera brinda 80 km de autonomía eléctrica y la segunda, 120, según el ciclo CLTC chino. En Europa, según el WLTP, hablaríamos de 60 y 90 km cifras que permitirán, en el segundo caso, que quien adquiera el coche pueda disfrutar de las ventajas de la Etiqueta 0. Combinando autonomía eléctrica y la que brindará el depósito de gasolina del coche, el Touring de BYD podrá recorrer hasta 1505 km sin repostar.

¿Por qué tanta autonomía?

BYD ha hecho un alarde de su capacidad para diseñar un vehículo en el que todo está pensado al milímetro. La carrocería permite ganar en eficiencia y el sistema de propulsión está también pensado para que las visitas a la estación de servicio sean lo más espaciadas posibles. Sobre precio no hay datos, pero sí sabemos ya cómo se va a llamar el coche en Europa: su denominación es BYD Seal 6 Touring. Si necesitas un coche familiar con mucho espacio de almacenaje, que consuma poco y que, además, tenga un punto elegante y deportivo, BYD te a va a presentar exactamente lo que andas buscando. Tú decides.