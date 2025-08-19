El mejor invento de Citroën en la última década trae la etiqueta ECO y tiene precio de low cost

En Stellantis están decididos a remontar como sea y, para lograrlo, disponen de un compacto asequible que puede ayudarles mucho en esa tarea. El coche, además, se fabrica en España y el año pasado estrenó generación. Hablamos, por supuesto, del Citroën C4 en su versión MHEV. Y lo cierto es que, más que un compacto, es un crossover coupé.

Medidas y equipamiento

El Citroën C4 mide 4,36 metros de largo, ofrece un maletero de 380 litros y alcanza una altura de 1,52 metros. Su anchura se queda en 1,80 metros y pesa muy poco: no llega ni a las 1,3 toneladas,ya que se queda, en concreto, en 1.284 kg. Su depósito de combustible ofrece capacidad para 50 litros.

Los acabados disponibles son cuatro: You, Plus, Collection y Max y, de ellos, el más equilibrado es el You. Llega con múltiples airbags, llantas de acero de 16 pulgadas con embellecedores, sistemas de iluminación LED, aire acondicionado automático bizona y múltiples ayudas a la conducción como el asistente de aranque en pendiente, los sensores traseros de aparcamiento o el control de crucero y el limitador de velocidad. Tampoco falta el sistema de aviso de cambio involuntario de carril ni la alerta de atención al conductor.

Motores y precios

El coche se ofrece con tres opciones distintas de motorización: un 110 CV MHEV 1.2 asociado al acabado You que cuesta 21.550 euros con descuento, un 131 CV de gasolina disponible en los acabados Plus y Max que consume 5,9 litros cada 100 km (el MHEV de 110 CV exige sólo 4,8) y un 145 CV de gasolina también MHEV disponible en los acabados Collection y Max. El coche, en este caso, exige sólo 4,7 litros de combustible cada 100 km.

La versión de gasolina, en su acabado más sencillo, está disponible por unos 22.000 euros y la versión de 145 CV, por unos 24.000. Las versiones más interesantes son las MHEV, ya quepermiten a sus propietarios disfrutar de las ventajas de la etiqueta ECO. De entre todos los acabados que se ofrecen para este coche salido de la planta que Citroën mantiene en Villaverde, el You es el más equilibrado.