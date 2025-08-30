El nuevo invento de Opel consigue 880 CV y el 0 a 100 km/h en dos segundos

Opel, aunque a menudo se nos olvide, también es Stellantis y tiene en el compacto Corsa una de sus principales armas para competir en el mercado. Con el verano encarando ya su recta final y el Salón de Múnich a la vuelta de la esquina, la marca alemana del grupo presenta un prototipo que une en un vehículo el legado deportivo de la marca y el universo de los videojuegos. El coche tiene ya hasta nombre: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo.

¿Cómo se presentará?

Físicamente, el prototipo podrá verse en la próxima edición del Salón de Múnich, previsto entre el 9 y el 14 de este próximo mes de septiembre. Además, estará disponible también para conducir de manera virtual en la edición 7 del videojuego Gran Turismo, disponible para Play7Station 4 y 5.

El coche es un concept car eléctrico que alcanza los 800 CV de potencia y ofrece un par de 800 Nm con una velocidad punta de 320 km/h. Para alcanzar esas cifras, este Opel Corsa cuenta con un motor eléctrico en cada eje y un sistema de tracción total permanente. El conjunto se completa con un boost que añade 80 CV extra durante cuatro segundos. La capacidad de la batería es de 82 kWh y el coche pesa 1,1 toneladas y pasa de cero a 100 km/h en sólo dos segundos.

Sólo una plaza

Dentro no hay concesiones: una única plaza cobija al piloto y Stellantis ofrece una experiencia de conducción que se centra en lo esencial. El volante está, pero el protagonismo pleno se reserva para un sistema head up en el que parece toda la información. El asiento es ultraligero e incluye arneses de seis puntos. No falta ningún sistema de ayuda a la conducción.

La aerodinámica también se ha trabajo hasta el mínimo detalle: capó con canalizaciones de aire, aletas, difusores y alerón trasero que se ajustan según la velocidad y llantas de dos tamaños: delante, de 21 pulgadas, y, detrás, de 220. En resumen: un concept car que entronca con la mejor tradición de Opel en el ámbito de la alta competición. Por supuesto, todavía no conocemos del precio de este singular vehículo.