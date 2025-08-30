El nuevo Skoda que hará que te olvides de los coches chinos

Skoda completa la gama de su coche eléctrico más pequeño y lo hace con una versión deportiva, que no es otra que la RS. El vehículo, que destaca como uno de los eléctricos más vendidos, se desmarca ahora de la competencia con una nueva variante de tracción total que amplía el público objetivo de un modelo que, ahora, quiere ser más exclusivo. La nueva versión se identifica con el distintivo RS.

¿Cómo es el coche?

En cuanto a medidas, la versión RS del Skoda Elroq no cambia respecto a las hasta ahora disponibles de tracción trasera. Así, el coche sigue siendo un SUV Mediano de 4,5 metros de larco y 1,65 de alto con un maletero de 470 litros.

Los cambios están debajo del capó, porque la potencia del coche se dispara en la versión RS. Si las variantes de tracción trasera se quedan todas en 286 CV, la RS alcanza los 340 con una batería de 82 kWh que brinda 549 km de autonomía. El precio, eso sí, es notablemente más elevado que los 22.700 euros con descuentos que cuesta la versión de acceso, que incluye batería de 55 kWh y brinda 374 km de autonomía. El Elroq RS sube, en concreto, hasta casi los 40.000 euros incluyendo descuentos de la marca y ayudas públicas.

Acabados

El Elroq RS 4x4 llegará a los concesionarios muy bien equipado. Las llantas son de 19 pulgadas, no faltan los sensores de aparcamiento delanteros y traseros, el volante es calefactable, los asientos, de tipo deportivo, incluyen reposacabezas integrados y en la versión top de gama, denominada Sportline, se ha rebajado el chasis 25 milímetros y se incluye también un sistema de dirección asistida progresiva y un paquete ampliado de sistemas de asistencia, entre otros elementos como las ventanillas laterales delanteras con tratamiento acústico. El coche presenta también otra versión RS 4x4 que se denomina Selection y llega sólo un poco menos equipada. El precio se reduce unos 3.000 euros en relación a la versión top de gama de este singular todoterreno eléctrico que nos presenta la marca checa del Grupo Volkswagen con un sólo objetivo: ganar a la competencia.