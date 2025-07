Skoda tiene novedades importantes para su SUV más vendido

De entre los B-SUV del Grupo Volkswagen, el Skoda Kamiq es el de línea más clásica y, en este 2025 que está ya en su segunda mitad, el fabricante alemán va a introducir novedades en su gama eliminando algunos acabados. Con ello, el grupo alemán quiere colocar al pequeño todocamino checho en mejor posición para competir con el 2008 de Peugeot. En breve, Volkswagen incluirá en la gama de este B-SUV versiones MHEV.

El desafío, con todo, no es menor: en lo que va de año, el Peugeot 2008 ha convencido según el portal de ofertas quecochemecompro.com, a 10.354 conductores y su equivalente de Skoda, a sólo 6.042.

¿Qué ofrece el Kamiq?

El Skoda Kamiq es un todocamino pequeño de 4,24 metros de largo y 1,55 de alto con n maletero de idéntico tamaño al que ofrece su hermano español Arona: 400 litros. El 2008 es un poco más largo (4,3 metros), pero también más bajo (1,52) y su maletero es mayor, ya que llega hasta los 434 litros. El Peugeot 2008 dispone en su gama de motores térmicos, motores MHEV y, también, de propulsores eléctricos.

En cambio, los motores disponibles para el Kamiq sólo son tres, todos ellos térmicos: un 95 CV 1.0 de gasolina, un 115 CV también 1.0 de gasolina y un 150 CV 1.5 también de gasolina que se vende sólo con el exclusivo acabado Monte Carlo, el top de gama. No hay versiones electrificadas, de momento, ya que la plataforma sobre la que se monta el coche (la MQB A0, la misma que se usa para el Arona) no lo permite, pero Skoda incoporará en breve al coche una versión con tecnología de hibridación ligera de 48 V que permitirá disfrutarde la etiqueta ECO. Es, de momento y mientras no medie un cambio de plataforma, la única opción que existe para electrificar el Kamiq y el Arona.

Precios y acabados

El más pequeño de los todocaminos de la marca checa está disponible ahora sólo en tres acabados: Selection, Plus y Monte Carlo. Desaparecen de la gama este año los acabados Design y Sport.

La versión Plus es la más equilibrada de la gama Skoda Kamiq e incluye ya llantas de 17 pulgadas, luces LED, cuadro de instrumentos digital, pantalla táctil para el sistema de infotainment, volante multifunción deportivo y pedales de aluminio, entre otros elementos. Está disponible con motores de 115 o 150 CV y, con los máximos descuentos de la marca puedes llevártelo a casa, si te conformas con el motor menos potente, por unos 23.000 euros. Si eliges el motor de 150 CV, el precio sube por encima de los 25.000. La versión top de gama, la Monte Carlo, se va, con descuentos, hasta los 27.000