El peor rival del Toyota Corolla es mucho más bonito y la compra inteligente del verano

La dicatadura de los SUV ahí sigue y, aunque ahora está ciertamente discutida por los crossover y su empuje, ha prácticamente eliminado de los catálogos de las marcas a monovolúmenes, berlinas y sedanes.

De los tres, quedan muy pocos, pero en el catálogo de Mazda figura aún uno de los más interesantes: El Mazda 3 sedán. Llega, además y este verano, a muy buen precio y luce en su parabrisas la etiqueta ECO con las ventajas que ello comporta en relación a impuestos y acceso a zonas restringidas de las grandes y medias ciudades. El Toyota Corolla tiene ahora un adversario de los que imponen.

¿Cómo es el coche?

El Mazda 3 sedán mide 4,66 metros de largo, alcanza el 1,44 de alto y ofrece un enorme maletero de 450 litros suficiente para las necesidades de cualquier familia. Con una batalla de 2,72 metros y una anchura de 1,79, ofrece un habitáculo de generosas dimensiones. Los acabados disponibles para el coche con cuatro: Prime Line, Exclusive Line, Centre Line y Takumi, el más exclusivo de entre los que ofrece la marca para este sedán de casi cinco metros de largo que seduce por su línea y su elegante silueta.

De serie, el coche que nos presenta Mazda cuenta con llantas de 16 pulgadas, sistemas de iluminación LED, Head Up Display, múltiples aribag, retrovisores ajsutables, abatibles y calefactables y todo tipo de ayudas a la conducción, incluyendo control de ángulo muerto avanzado.

Precios y motores

Sólo dos son los propulsores que Mazda ofrece para su 3 SportsSedán. El más sencillo es un 2.5 MEHV SkyActiv-G (clásico de la marca) con 140 CV que consume 5,7 litros cada 100 km y, ya por encima, un 186 CV también MHEV 2.5 que exige un poco menos, ya que, en función de acabado, demanda entre 5,4 y 5,9 litros.

Según el portal de ofertas quecochemecompro.com, el Mazda 3 SportsSedán está disponible, descuentos mediante, desde 25.600 euros si te conformas con la versión de acceso (Prime Line de 140 CV). Sin duda, una opción muy a tener en cuenta por todos los que piensan que berlinas y sedanes tienen aún mucho que decir en la historia de la automoción.