El plan B al Toyota RAV4 para quienes no les llega el presupuesto

De momento, no hay versión exclusivamente eléctrica del Dacia Bigster, el SUV más grande de los que comercializa y fabrica hoy la marca rumana del Grupo Renault. Sí que existe, eso sí, una amplia gama de motores disponible entre los que se cuentan un MHEV de gasolina, un Bifuel convencional, un HEV de gasolina y un MHEV de GLP. Por todo ello, y también pro su precio y prestaciones, el Bigster es una alternativa ganadora para todos los que buscan un SUV capaz y cómodo pero no se pueden permitir un Toyota RAV4.

¿Cómo es el coche?

El Dacia Bigster mide mide 4,57 metros de largo, ofrece una anchura de 1,81 y una altura de 1,62 metros. El maletero, de 430 litros soluciona las necesidades de una familia de cuatro personas sin apreturas, igual que el habitáculo interior. En su versión más sencilla (acabado Essential con motor MHEV de gasolina), sale este mes de agosto por 23.490 euros incluyendo los máximos descuentos que ofrece la marca.

Los niveles de acabado con los que esta nueva versión del ya bien conocido todocamino de la marca rumana Dacia son tres: Essential, Expression, Journey y la top de gama Extreme. Mientras que la más sencilla está disponible desde el precio citado, la intermedia sube hasta los 25.800 y la top de gama exige un desembolso cercano a los 27.600 euros. Existen también versiones 4WD en los acabados Expression y Extreme que se van, respectivamente, hasta los 27.900 y los 29.900 euros.

Motores

Los motores MHEV Bifuel y MHEV de gasolina que equipa el coche son viejos conocidos: un 1.2 de gasolina con tres cilindros que alcanza los 140 CV y 1.2 de 140 CV en el caso del que permite consumir GLP. Los de gasolina no exigen nunca más de 6 litros para cubrir 100 km.

En cuanto a equipamiento, ya desde la versión de acceso el coche llega muy completo. Así, el acabado Essential de Dacia incluye llantas de 17 pulgadas, retrovisores calefactables y ajustables, sistemas de iluminación LED, pantalla de infoentretenimiento de 10,1 pulgadas y volante multifunción ajustable en altura y profundidad. La versión Expression añade sensor de lluvia, climatizador bizona y freno de parking automático y la top de gama se completa con, por ejemplo, portón trasero eléctrico, llantas de 18 pulgadas, lunas traseras tintadas y hasta cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas.