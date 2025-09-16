El primer coche eléctrico Volkswagen low cost será ‘nade in Spain’

¿Eres de los que piensan que el Grupo Volkswagen es incapaz de fabricar un coche eléctrico asequible? Pues estás equivocado: la firma alemana prepara no uno, sino dos coches eléctricos de este tipo. Uno de ellos, además, se va a fabricar en la fábrica que el grupo mantiene en Landaben (Navarra) Se trata, en concreto, del ID Cross, que no es otra cosa que la versión todocamino del ID Polo, el otro eléctrico barato que prepara Volkswagen.

Todavía en ‘fase concept’

El coche es de momento sólo poco más que un boceto, pero se da por hecho que la versión que llegará a las cadenas de producción de la planta navarra será semejante a lo que ahora muestra Volkswagen en un 80%. El nuevo ID Cross, así, medirá 4,16 metros de largo, 1,83 de ancho y 1,58 de altura. La batalla, de 2.6 metros, permitirá disponer de un habitáculo de aceptables dimensiones y la línea del coche será deportiva y moderna.

Las llantas, de 21 pulgadas, destacan junto a los logotipos retroiluminados y las finas luces LED. La zaga, voluminosa y con personalidad, es también un rasgo distintivo de un coche que se controlará gracias a una pantalla central de 13 pulgadas y un cuadro de mandos digital de 11. El maletero alcanzará los 450 litros y delante lo complementará un hueco para el cable de alimentación que alcanza los 25 litros.

En 2026

La versión final del coche está previsto que se presente en el verano de 2026 y la marca da por hecho que las primeras unidades estarán a la venta durante el otoño de ese año. Bajo el capó, un sistema propulsor de 211 CV permitirá unos 420 km de autonomía gracias a una batería que rondará los 50 kWh.

El precio se calcula que esté por debajo de los 30.000 euros y se habla ya de unos 27.000 antes de ayudas y eventuales descuentos de la marca, por lo que puede acabar quedando incluso por debajo de los 20.000. Sin duda, el grupo Volkswagen va a callar muchas bocas con este lanzamiento. El ID Polo será idéntico, pero en versión utilitario y costará, posiblemente, algo menos que el ID Cross incluso.