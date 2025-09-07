Ya lo tenemos aquí: Volkswagen presenta su nuevo T-Roc en el inminente Salón del Automóvil de Múnich y anuncia que las primeras unidades llegarán a los concesionarios españoles a principios del próximo año, aunque los libros de pedidos podrían abrirse ya a finales de este 2025. Los comerciales de Toyota lo van a tener más difícil para vender el Yaris Cross.

Los cambios

El coche gana en dimensiones y pasa de los 4,23 de largo que mide la versión actual a los 4,37 de la nueva generación. Son nada menos que 12,2 cm de más y, de ellos, 2,8 se suman a la batalla. El nuevo T-Roc de Volkswagen es muy ancho y le faltan sólo dos milímetros para alcanzar el 1,83 y la altura se queda en 1,56. El maletero también es más amplio y pasa de los 445 actuales a los 465.

En el exterior, el frontal toma elementos del ID4. Uno de ellos son los faros en forma de lágrima y otro, la barra luminosa que los une y ocupa la parte central del paragolpes. Con todo, la sección óptica del nuevo T-Roc es la más fina de todos los modelos de Volkswagen. En la zaga, las semejanzas con el Tiguan son evidentes y, en el interior, el coche se transforma. El puesto de conducción es calcado al de los eléctricos ID y el coche se controla desde dos pantallas: una de 10 pulgadas detrás del volante y otra que alcanza los 12,9 en los modelos más completos y se queda en 10,4 en los de acceso para controlar los sistemas de infoentretenimiento,

Motores

Volkswagen elimina en la nueva gama del T-Roc el motor diesel y presenta sólo bloques MHEV y HEV. El HEV está basado en el TSI Evo 2 de cuatro cilindros y 1,5 litros. Los motores MHEV serán 1.5 eTSI y estarán disponibles con 116 o 150 CV. Sobre precios no hay datos, per se calcula que costará unos 4.000 euros más que el actual, cuya versión de acceso está disponible por 24.500 euros con descuentos. En todos los casos, el cambio será un automático DSG de siete velocidades y la gama incluirá una versión 4x4 con motor de gasolina 2.0. El modelo top de gama será un 2.0 TSI de 333 CV. La espera casi ha terminado.