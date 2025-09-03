El próximo Kia será el SUV eléctrico barato ideal para jóvenes y urbanitas

Lo de Kia y los eléctricos va muy en serio: con el éxito del Kia EV3 y el más que previsible triunfo del Kia EV4, no se conforman. Mantiene en su catálogo el Kia EV9, su SUV XXL, y, ahora, van a completar la gama con un coche, esta vez más pequeño, que esperan lanzar en 2026.

El coche, el Kia EV2, no se fabricará además en China ni tampoco en Corea del Sur. La marca del Grupo Hyundai se ha decidido por uno de los países más competitivos de Europa en fabricación de coches, que no es otro que Eslovaquia. De allí, en concreto de la planta de Zilina, es de donde saldrán las unidades del Kia EV2 que veremos rodando por Europa a partir del año próximo. La fábrica eslovaca monta también el Sportage, el XCeed y el EV4. Y ahora empezará a montar el EV2. Su capacidad es de 350.000 unidades anuales y el Kia EV4 y el EV2 pueden llegar a suponer 70.000.

Menos de 20.000 euros

No hay precio todavía para el Kia EV2, coche del que sólo se conocen unos render. Las previsiones, sin embargo permiten pronosticar que costará menos de 30.000 euros y que, en España, quedará por unos 20.000 si se le aplican ayudas públicas y los máximos descuentos de la marca. El Citroën ë C3 tiene, por tanto, un rival temible.

Del coche, ya decimos, sólo se han visto imágenes virtuales, pero la nota dominante es la misma que en el EV3: mucho espacio. Habrá novedades importantes como, por ejemplo, las banquetas deslizantes o una base plegable en el asiento posterior, lo que permite alojar bultos de gran tamaño. Es la misma solución que adopta el Honda Jazz.

¿Puertas en sentido opuesto?

Si hacemos caso de los render, las puertas traseras se abrirán de manera inversa, algo que no tenemos aún claro si se va a trasladar al modelo de producción. El coche prescinde además del pilar central, lo que permite maximizar todavía más el espacio y conseguir una facilidad de acceso a las plazas traseras que para sí querrían otros coches de mucho más tamaño. Kia, de nuevo, vuelve a sorprender con un coche que se venderá mucho o muchísimo.