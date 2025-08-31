Si te dicen que es un Rolls-Royce, te lo crees, pero es un Kia

No es el nicho de mercado que mayores beneficios reporta a las marcas, pero estar presente en él resulta imprescindible. Se trata, y ahí lo adivinas, del de los SUV XXL, los más poderosos de entre los todocaminos que llenan carreteras y calles desde que hace ya más de una década los SUV se convirtieron en los coches más populares.

La marca coreana Kia, que ha triunfado a lo grande con el lanzamiento de su todocamino compacto eléctrico EV3, no quería dejar huérfanos a los amantes de los SUV de mayor tamaño y, por eso (para satisfacerlos) ha lanzado el Kia EV9, un coche que, en determinadas condiciones, puede pasar hasta por un Rolls Royce. En equipamiento y clase, se le parece, pero su precio es mucho más asequible.

¿Cómo es el Kia EV9?

El Kia EV9 pasa de los cinco metros de largo (5,10, para ser exactos), alcanza el 1,78 de altura y ofrece un ancho de 1,98 metros. Es, sin duda, un coche pesado, ya que sus 2.674 kg lo colocan muy por encima de las 2,5 toneladas. De sus siete plazas, dos se ubican en la bancada trasera, que deja un maletero de 333 litros cuando se despliega y uno de 828 si no se monta. Las plazas traseras incluyen tomas de recarga para móviles y anclajes Isofix.

Para la propulsión, Kia ha pensado en un único sistema de propulsión de 385 CV que brinda 505 kilómetros de autonomía. Está formado por dos motores independientes de 192 CV (uno por eje) y una batería de 99 kWh. El cambio es automático y la tracción, del tipo AWD, que distribuye la potencia a las cuatro ruedas de manera automática y continua.

Acabados y precios

Sólo hay un acabado, que se denomina GT-Line y coincide con el top de gama que Kia ofrece para sus otros todocaminos eléctricos. No falta de nada: tienes todas las ayudas a la conducción que puedas imaginar, el confort del habitáculo es inmejorable y las pantallas que permiten controlar el coche son del tamaño justo y adecuado. Con ayudas públicas y descuentos de la marca, te lo llevas por 74.450 euros. Además de la versión de siete plazas, existe otra de seis que cuesta 1.100 euros más.