El próximo SUV de moda en España no es ni Toyota ni MG

Mal que nos pese, Skoda hace mucho que dejó de ser la marca menos interesante del Grupo Volkswagen y cedió (su gama de vehículos es la más corta y también es la que presenta menos novedades) para ceder ese dudoso privilegio a Seat. Ahora, y para ahondar más en la brecha que separa a las dos marcas mainstream del grupo alemán, la firma checa presenta un nuevo vehículo que, encima, se fabricará en Landaben, la planta navarra de Volkswagen. El nuevo coche se llama Skoda Epiq.

Eléctrico y con un maletero enorme

El coche que Skoda pretende fabricar en Navarra se llama Skoda Epiq, medirá 4,1 metros y ofrecerá un maletero de 475 litros, algo poco habitual entre los SUV del segmento B, al que pertenece el coche. Mejora las cifras del Seat Arona, que cuenta con un maletero de 400 litros.

A diferencia del Arona, que sólo cuenta con motores de gasolina, el Epiq llegará a los mercados sólo con propulsión eléctrica. La previsión de la marca checa, que no facilita aún datos sobre autonomía máxima, acabados y motores, es que el coche se empiece a producir en el año 2026.

Precio

El Epiq, además de amplio y capaz, será un coche barato que costará menos de 20.000 euros con ayudas y ofertas especiales de la marca. Lo más destacado, además de su precio, es su maletero, que es casi similar al de un Seat Ateca, que ronda los 500 euros pero se acerca ya a los 4,5 metros.

El Kia EV3, comparable al nuevo Skoda, ofrece un maletero de 460 litros. Skoda, de nuevo, demuestra que va muy en serio en su deseo de dejar de ser la cenicienta del Grupo Volkswagen. Quizá, vencida ya Seat, el próximo adversario sea Cupra. La presentación oficial del coche tendrá lugar en otoño. En Navarra están encantados, porque el nuevo Skoda garantiza carga de trabajo para muchos años. ¿Qué le falta a Seat para dar el salto que Skoda hace años que parece haber completado? Muy fácil: disfrutar de una confianza en sus posibilidades que, de momento, nadie brinda a la veterana marca española.