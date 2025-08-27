El Renault más premium ya está en España: 300 CV y más de 120 km sin gasolina

Los vehículos PHEV mejoran cada vez más sus prestaciones y amplían su autonomía eléctrica. Un ejemplo es el Renault Rafale, que en su versión 4x4 y con una potencia de 300 CV, se presenta con un nivel de equipamiento top y, lo más importante, con la capacidad de circular hasta 121 km en modo eléctrico.

¿Cómo es el coche?

El Renault Rafale es un SUV Coupé grande de 4,71 metros de largo con una altura de 1,61 metros y un más que solvente maletero de 528 litros. Alcanza una anchura de 1,86 metros, más que suficiente para que hasta tres adultos puedan viajar con cierta comodidad en la bancada trasera. El depósito de combustible tiene 55 litros de capacidad y el coche pesa 1,65 toneladas, pero no gastarás mucha gasolina: la batería que forma parte de sus sistema de propulsión PHEV alcanza los 22 kWh y permite, cargada hasta el tope. Circular 121 km.

Motor y equipamiento

La versión PHEV del coche monta un tres cilindros de gasolina sobrealimentado que cubica 1.2 litros combinado con tres motores eléctricos para rendir hasta 300 Cv. La batería admite 7,4 kW de carga en corriente alterna. El cambio es automático, los motores eléctricos reparten su potencia entre los dos ejes y la velocidad máxima es de 180 km/h. Renault, sin duda, ha hecho un buen trabajo.

En cuanto a equipamiento, el Renault Rafale monta de serie llantas de 20 pulgadas, faros Led, todo tipo de sistemas de ayuda ala conducción, climatizador bizona, cuadro de mandos digital de 12.3 pulgadas y pantalla central de 12. La versión PHEV, al cotado, cuesta 49.000 euros y, con un plan multiopción y una entrada de 9.211 euros, queda un pago mensual de 383 euros y una cuota final de 30.745. El coche se beneficia de los 7.000 euros de ayudas que el Plan Moves III reserva para coches PHEV con autonomía superior a 100 km. Sin duda, el Rafale llega como una de las opciones a tener en cuenta para todos los que buscan un coche bien equipado, con tracción total y con una autonomía eléctrica suficiente como para que se note a final de mes en la cuenta corriente y en el montante total de gastro de combustible.