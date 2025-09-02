El SUV coupé de Volkswagen baja de precio y se convierte en un low cost

Volkswagen cuenta con tres SUV medianos (o pequeños, pues la frontera es difusa) en su catálogo. Dos de ellos, bien conocidos, tienen carrocerías sobreelevadas convencionales. Son el T-Roc y el T-Cross. El otro es un coupé y se llama Volkswagen Taigo. De entre los tres es el más distinto y hay quien dice que vendría a ser a la gama Volkswagen algo así como una versión de menor tamaño y porte del Audi Q3 Sportback.

El coche se vende razonablemente bien y, así, en España es la segunda referencia en ventas de la marca con 10.635 unidades en lo que va a de año. Por encima, tiene al T-Roc, que lleva colocadas 11.904 y por debajo, al T-Cross, que ha vendido 8.193. Ahora, el Grupo Volkswagen quiere afianzar aún más al Taigo en su puesto de privilegio y, por eso, rebaja su precio.

Un SUV mediano, pero de los pequeños

Aunque el Taigo es nominalmente un SUV mediano, sus 4,27 metros de largo quedan lejos de los 4,5 metros que se considera el tamaño estándar para este tipo de vehículos. Es más grande que el T-Roc, que se queda en 4,23, y, también, supera al T-Cross, que vendió 8.193.

En anchura, alcanza el 1,75, cifra algo justa para que tres adultos viajen en la bancada trasera sin estrecheces. El coche pesa 1,22 toneladas, cuenta con un depósito de 40 litros y ofrece un maletero de 440 l.

Motores, acabados y precios

El Taigo, pese a su interesante apariencia, tiene un problema: está sólo a la venta con motores de gasolina y no hay opciones electrificadas. En concreto, la marca alemana ofrece tres opciones: un 1.0 TSI de 95 CV que consume 5,4 litros cada 100 km, otro 1.0 TSI de 116 CV que consume lo mismo y, por último, un más capaz 1.5 TSI de 150 CV que traga 5,8 litros cada 100 km.

Los acabados disponibles de este Volkswagen son tres: Life, Mas y R-Line. El más barato es el 1.0 de 95 Cv con acabado Life, que queda con el descuento de 5.097 euros que aplica la marca este mes en 19.900 euros. Quien elija el top de gama, que incluye cambio DSG y entrega 150 CV de potencia, tendrá que pagar 28.900 euros. La versión intermedia (Taigo Mas con 116 CV y cambio automático) sale por unos 21.000 euros. De serie, todas las versiones incluyen faros LED, control y limitador de velocidad, aire acondicionado, llantas de laeación ligera y, entre otros elementos, sistema de sonido integrado con pantalla táctil.