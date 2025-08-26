El SUV de Jeep que no volverás a ver: cancelado en España sin sucesor a la vista

Todo tiene un final siempre y la historia del Jeep Renegade, uno de los modelos más populares de la marca americana de Stellantis durante los últimos once años, dice adiós. El coche cumplió su función, que no fue otra que la de ampliar el público objetivo de la marca. El éxito del Avenger tiene mucho que ver en esta despedida.

Dos modelos dirigidos a públicos similares

Los 4.23 metros de largo que mide el Renegade están demasiado cerca de los 4,08 que mide el Avenger, un coche que, en sus versiones eléctrica y de combustión, está funcionando mejor que bien y que es, de hecho, una de las herramientas con las que Stellantis espera remontar las pérdidas de más de 2,3 millones de euros registradas durante el primer semestre.

El del Avenger no es además el único adiós de Stellantis en el segmento de los B-SUV, porque el grupo retiró en 2024 también el Fiat 500X, coche con el que el Renegade compartía plataforma. Son los dos vehículos que no han tenido versión eléctrica pura, dato que ya avisaba de su complicado futuro. El modelo que sí tendrá continuidad es el Compass, que contará con una nueva generación que se fabricará en la planta que el grupo mantiene en Melfi (Italia).

Sin sustituto

El nuevo Jeep Compass se construirá sobre la plataforma SLTA medium y la marca no tiene previsto lanzar ningún modelo que cubra el hueco que queda entre los poco más de 4.08 metros del Avenger y los 4,55 del Compass. Como mucho, ese hueco podría cubrirse con la versión dos puertas del Wrangler, pero hablamos de un coche que tiene muy poco que ver con el Renegade.

Otro lanzamiento próximo de la marca será el Recon, versión eléctrica del Wrangler. El adiós del Renegade no tendrá efectos notables sobre las ventas de Jeep: en lo que va de año, sólo ha sido capaz de colocar 546 unidades. Son muy pocas frente a las casi 5.000 (4.967) del Avenger. Hasta el Compass, que lleva vendidas hasta el final de julio 944 unidades, las del Renegade son muy pocas. Nuevos tiempos en Jeep, en definitiva.