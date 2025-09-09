El SUV más vendido en España ahora es de Hyundai

De Kia se habla mucho últimamente gracias a sus lanzamientos, especialmente en el ámbito de vehículos eléctricos, pero si no fijamos en las listas de ventas, la marca matriz (Hyundai) del grupo al que pertecene Kia es la que presenta mejores registros en este recién cerrado mes de agosto: el SUV más vendido en España es el Hyundai Tucson, un viejo conocido que, sin ruido, figura en el cuarto lugar del Top 100 de ventas en España del octavo mes del año.

Más de mil unidades

Por delante, el Hyundai Tucson sólo tiene utilitarios y compactos como el Dacia Sandero (primero con 2.137 matriculaciones), el Toyota Corolla (segundo con 1.740) y el Renault Clio, que colocó en agosto 1.236 unidades. En cuarto lugar aparece el Hyundai Tucson, que vio como los comerciales de la marca coreana convencían el mes pasado a 1.208 conductores. Fue suficiente para encaramarse al puesto 4 del Top 100 y dejar al MG ZS en sexto lugar (con 1.164 matriculaciones) y al T-Roc de Volkswagen en octavo, con 1.140. En el Top 10 aparecen otros dos SUV: El Yaris Cross (noveno con 1.104 matriculaciones) y el Toyota C-HR, décimo con 1.094 unidades. Todos ellos son coches del segmento B y para localizar un todocamino de porte similar al del Tucson hay que bajar hasta el puesto undécimo. Allí encontramos al RAV4, que logró matricular 1.047 unidades este mes de agosto.

¿Cómo es y por qué convence?

El Hyundai Tucson mide 4,5 metros de largo, alcanza el 1,65 de altura y ofrece un espacioso maletero de 620 litros. Homologado para cinco plazas, alcanza el 1,86 de ancho y pesa menos de 1,5 toneladas, ya que se queda en 1.445 kg. La versión de acceso, que cuesta con descuentos 29.625 euros según el portal de ofertas quecochemecompro.com equipa un 1.6 de gasolina con 160 CV que consume 6,8 litros cada 100 km, pero la marca ofrece otras motorizaciones. El vehículo está disponible también con un Diesel de 115 CV que exige 5,4 litros cada 100 km, un 1.6 de gasolina MHEV que demanda 6,3 y un 1.6 MHEV Diesel que exige 5,2. Estos dos últimos están disponibles también con tracción total y exigen, entonces y respectivamente, siete y 5,7 litros. La gama se completa con un 1.6 de gasolina HEV con 215 CV y un PHEV de 252 CV . El coche se presenta en cinco acabados que se denominan Klass, Maxx, Tecno, N-Line y Style. Todos incluyen climatizador automático, sensor de parking, control de velocidad y todas las ayudas a la conducción que puedas imaginar.