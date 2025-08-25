El Toyota C-HR rompe el mercado con una oferta récord en verano

Si hay una marca especialista en propulsión híbrida, ésa es , sin duda, Toyota, que revolucionó el mercado en 1997 con el lanzamiento del Prius, el primer híbrido pensado para el gran público. Desde entonces, la marca japonesa se ha especializado en este tipo de coches y cuenta en su cartera con una referencia, el Toyota C-HR, que llega este verano con una oferta imbatible para su versión híbrida enchufable.

10.000 euros menos

Este verano, el Toyota C-HR PHEV está disponible en su versión Advance, el acabado básico, por poco más de 39.000 euros, pero la marca ofrece el vehículo por 9.927 euros menos en este mes de agosto, con lo que queda en 29.210.

El coche, que mide 4,35 metros de largo y alcanza el 1,56 de alto, ofrece un maletero de 362 litros. Se trata, por tanto de un SUV coupé de tamaño mediano y, al ser un vehículo PHEV que ofrece algo más de 60 km de autonomía eléctrica, no puede beneficiarse de las máximas ayudas del MOVES III, reservadas para eléctricos puros o coches PHEV con autonomías eléctricas superiores a los 100 km.

Versiones

La gama del Toyota C-HR incluye dos versiones híbridas, una auto-recargable (HEV) y otra híbrida enchufable (PHEV) y hasta seis niveles de equipamiento. Son los siguientes: Advance, Spirit, GR Sport, Spirit Edition, GR Sport Black Edition y GR Sport Edition.

El Advance es el de acceso y es, también, aquel al que se asocia la oferta que nos ocupa. Llega bien equipado e incluye llantas de 18 pulgadas, cristales traseros oscuros, sensor de luces y lluvia, encendido remoto de luces de emergencia y ayudas a la conducción como el detector de ángulo muerto, la cámara de visión trasera, la alerta de tráfico trasero cruzado, el sistema de reconocimiento de señales, el limitador de velocidad o el asistente de arranque en pendientes. El propulsor que monta esta versión del C-HR es un 2.0 de 223 CV, suficiente para que un coche de 1,45 toneladas rinda bien en cualquier circunstancia. El consumo medio no pasa de un litro de gasolina por cada 100 kilómetros recorridos.