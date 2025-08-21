El Toyota más vendido en España es también una de las compras inteligentes del momento

Si dispones de 28.000 euros y te gustan los SUV llamativos, con un punto de deportividad y que, además, consuman poco combustible porque equipan un sistema de propulsión híbrido probado sobradamente, Toyota tiene lo que te hace falta: su Toyota C-HR es una de las compras más inteligentes de este año 2025.

Características

El SUV Coupé mediano de Toyota mide 4,35 metros de largo, alcanza una altura de 1,56 y ofrece un maletero de 388 litros. Con una anchura de 1,83 metros y un depósito de combustible de 43 litros, el coche es idóneo para familias de tres personas. Si son más, se queda algo pequeño, especialmente en espacio de almacenaje.

El vehículo está disponible con motores HEV 1.8 de 140 CV que consumen sólo 4,7 litros cada 100 km y, también, con propulsores PHEV 2.0 de 223 CV. Existe también una versión HEV 2.0 con 196 CV y tracción AWD que consume 5,1 litros cada 100 km.

Acabados y precios

El SUV de Toyota está disponible en cuatro niveles de acabado (Active, Advance, Spirit y GR Sport) y existen también dos ediciones especiales denominadas Premiere Edition y GR Sport Premiere Edition que sólo están disponibles con motores PHEV. Entre los elementos que se incluyen ya de serie en todas las versiones figuran ayudas a la conducción como la alerta de cambio de carril, la cámara 360, el lector de señales de tráfico, el detector de ángulo muerto o el ordenador de viaje. No falta tampoco el climatizador, el techo de cristal (presente sólo en las versiones más equipadas) o las llantas de aleación. El Head Up Display es también una opción presente.

Las versiones de acceso, gracias a un descuento de 7.400 euros que aplica la marca, están disponibles desde 28.000 euros y las versiones PHEV cuestan unos 6.000 euros más. Al tratarse de coches con autonomía eléctrica de algo más de 60 km, no pueden beneficiarse de las máximas ayudas del MOVES III, reservadas, en el caso de coches PHEV, para vehículos con autonomías superiores a los 100 km. En todo caso, estamos ante uno de los SUV deportivos más interesantes del mercado en cualquiera de sus versiones.