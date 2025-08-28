El Toyota Corolla lo va a tener muy difícil con esta novedad que también viene de Japón

El Toyota Corolla es uno de los compactos de referencia del mercado. En lo que va de año, y sólo en España, lleva colocadas 14.979 unidades, pero Honda tiene un modelo diseñado para complicarle la vida: es el Honda Civic y, aunque sólo lleva colocadas 709 unidades en lo que va de año, tiene virtudes suficientes para vender mucho más y rivalizar con el Corolla, que cumplirá este 2026 seis décadas en el mercado.

¿Cómo es el Civic?

El Honda Civic hoy a la venta encarna la undécima generación de un coche que, actualmente, se presenta como un liftback de cinco puertas y 4,55 metros de largo que ofrece un maletero de 410 litros, alcanza el 1,80 metros de altura y mide 1,4 metros de alto. Está disponible sólo con un tipo de motor: un HEV 2.0 de gasolina con 184 CV que consume cinco litros de combustible cada 100 km.

En cuanto a los acabados, se ofrecen tres: el de acceso (denominado Elegance), el intermedio (Sport) y el top de gama, llamado Advance. La versión más sencilla está disponible por 36.100 euros que se convierten en 32.950 gracias al descuento de 3.150 euros que ofrece este mes la marca según el portal de ofertas quecochemecompro.com. Si nos decidimos por el modelo top de gama, el precio sube hasta los 37.450 euros descuentos incluidos.

Equipamiento del Honda Civic

En cualquiera de sus tres versiones, el Honda Civic llega ya muy bien equipado. Desde la versión más sencilla, se incluye ya climatizador, faros LED, navegador, control de crucero adaptativo, llantas de aleación y hasta asientos térmicos.

En todos los casos, y tanto da el acabado que se escoja, la transmisión que Honda ha elegido para acompañar sus motores es HEV es del tipo CVT (Continuosly Variable Transmission), un cambio automático exclusivo de Honda que permite variar continuamente la relación de transmisión del motor y no tiene marchas fijas ni engranajes que se acoplan, ya que funciona con una cadena y un sistema de poleas. Una razón de más para que el Civic remonte desde esas discretas cifras de venta que acredita hoy.