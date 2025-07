Honda guarda su tecnología del futuro en un cajón

Sólo dos marcas; Hyundai con su Nexo Fuel Cell y Toyota, con su Mirai; venden en España coches que se mueven gracias a pilas de hidrógeno. Honda, en su día, dispuso de un modelo, el Clarity Fuel Cell, que no llegó a estar disponible en Europa y lanzó el año pasado una versión de su todocamino CR-V equipada con este tipo de motores. Ahora, la marca japonesa aplaza sus planes de desarrollo de este coche y de los módulos que forman las pilas de su batería hasta 2028.

¿Qué pretendía Honda?

La idea inicial del gigante japonés pasaba por producir 30.000 unidades al año de módulos de pila de combustible de hidrógeno a partir de 2027, pero no va a seguir por ese camino. El coche con motor de hidrógeno, más allá de desarrollos como los citados, es todavía un ensayo al que lastra una realidad innegable: los sistemas de producción de energía fundamentados en hidrógeno requieren para funcionar más energía de la que producen. Y eso, si hablamos de coches, hace que no salgan las cuentas.

Pese a ello, Honda no ha dejado de experimentar con estos coches y su versión con pila de hidrógeno del CR-V es un ejemplo. El coche nació como el único propulsado por esta tecnología que se fabrica en Occidente (en Estados Unidos, en concreto), pero no hay mercado para estos vehículos. ¿Por qué? Pues porque son caros (un Mirai cuesta 74.000 euros y un Nexo, 73.000) y repostar con ellos es ciertamente difícil, ya que no existen en ningún país occidental infraestructuras suficientes.

¿Qué va a hacer ahora Honda?

En Honda no son de perder trenes y, tampoco, de desperdiciar conocimiento. Plantean, así y para no tirar a la basura el dinero y las horas invertidas en estos desarrollos, iniciar la producción de módulos de pila de combustible de hidrógeno a finales de 2028 o, ya directamente, en 2029. Lo harán en su fábrica de Tochigi (Isla de Honshu, Japón) y será de manera modesta: como mucho, 20.000 unidades al año. Mientras, la marca ha anunciado su intención de centrarse en lo que sus responsables de ventas consideran que de verdad es rentable: la fabricación de híbridos, que es lo que demanda el mercado.