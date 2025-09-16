El Toyota GR Yaris lo va a tener muy difícil con esta novedad que ha visto la luz Le Mans

El Peugeot 208 es con sus 14.362 unidades vendidas el séptimo cohe en el Top 100 español de ventas. Sólo lo superan el Dacia Sandero (25.807), el MG ZS (18.100), el Renault Clio (16.435), el Seat Ibiza (15.770), El Toyota Corolla (15.734) y el Seat Arona (15.110), pero todo puede cambiar en breve, porque la marca francesa del león amplía la gama del coche con una versión que dará mucho que hablar: el nuevo Peugeot E-208 GTi, que no es otra cosa que la versión eléctrica del mítico 205 GTi. El Toyota GR tiene ahora un problema muy serio.

Cinco años de espera

El último 208 GTi, que montaba un cuatro cilindros 1.6 de 210 CV, dejó de fabricarse hace un lustro, pero acaba de volver por todo lo alto. La marca ha presentado su nuevo hot hatch en la previa de las 24 Horas de Le Mans de este año, justo coincidiendo con el 40 aniversario de la presentación del mítico 205 GTi, que llegó a montar un 1.9.

El nuevo GTi eléctrico de Peugeot llega en color rojo y con detalles en negro brillante como los arcos de las ruedas o el spoiler del paragopes delantero. Por dentro, recuerda la estética del 205 y sus asientos deportivos. Tampoco falta el sistema de reconocimiento de voz, el volante deportivo en cuero rojo perforado, los cinturones de seguridad en el mismo color y una tapicería negra con detalles también en rojo.

El motor

Con una carrocería 30 mm más cerca del suelo que la del Peugeot 208 convencional, el E-208 Gti monta llantas de aleación de 18 pulgadas con orificios para ventilar los frenos, que montan discos de 355 mm. Los amortiguadores disponen de topes hidráulicos y los neumáticos no son cualquier cosa: Peugeot elige los Michelin Pilot Sport Cup 2.

El conjunto se completa con un motor capaz de desarrollar 280 CV asociado a una batería de 54 kWh que brinda 350 km de autonomía y se recarga hasta el 80% en menos de treinta minutos. Sobre el precio, no sabemos nada, pero sí que está claro ya que empezará a venderse a principios de 2026. Veremos.