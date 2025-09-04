Este Peugeot deja de competir con Renault para medirse con Mercedes, BMW y compañía

Cinco años son muchos para que un modelo con voluntad de permanencia mantenga un nivel de ventas aceptable sin que medie un lavado de cara y, por eso, Stellantis se ha decidido a actualizar uno de sus compactos más interesantes, el Peugeot 308. El coche, al que le quedan tranquilamente otros cinco años en los concesionarios, llega con fuerza renovada y con una novedad importante: el emblema de la marca luce en el radiador con retroiluminación.

¿Cambios menores?

Ese detalle, el de la retroiluminación del león que identifica a la marca francesa, puede parecer un detalle menor, pero el facelift del que se beneficia el 308 es bastante más que eso. La parrilla entera cambia y luce una iluminación LED que la realza. La flanquean además unos grupos ópticos actualizados con la última tecnología LED que simulan los colmillos del rey de los felinos. El paragolpes delantero se actualiza también con unas entradas de aire que dirigen el flujo del aire a los pasos de rueda. En lo que no hay cambios es en la feliz idea que permitió disponer de este Peugeot en versión familiar.

Las medidas

El coche mantiene los 4,36 metros de largo y gana 2 cm en altura, ya que pasa del 1,44 de la versión anterior al 1,46 actual. La batalla se mantiene en 2,67 metros y el maletero se queda ahora en 314 litros para la versión hatchback y 598 para la familiar. En ésta última, si abatimos los asientos se alcanzan los 1.487 litros.

En el interior, el salto tecnológico que da Peugeot es notable: todo se controla desde una pantalla táctil de 10 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital asociado. En la pantalla contamos con cinco controles intuitivos que permiten el acceso directo a la agenda de contactos del teléfono o al sistema de climatización. El coche cuenta con un sistema de iluminación ambiental personalizable que se extiende desde el salpicadero hasta los paneles de las puertas.

Los motores del nuevo Peugeot 308 2026

No hay sorpresas bajo el capó. Al igual que el modelo saliente, el renovado 308 estará disponible con motores híbridos ligeros, híbridos enchufables, diésel y en variante 100% eléctrica. Ahora bien, como vamos a descubrir a continuación, sí hay cambios y mejoras en algunas de las motorizaciones disponibles. Todas con tracción delantera.

Las mecánicas disponibles son variadas y van desde el 1.2 MHEV de gasolina con 145 CV y cambio automático que monta la versión más sencilla al diesel BlueHDi de cuatro cilinidros con 130 CV con caja de cambios automática de ocho velocidades. El abanico de opciones se completa con una versión eléctrica de 156 CV y batería de 58,4 kWh y un PHEV de gasolina que combina un 1.6 turbo con un motor eléctrico para ofrecer 195 CV. La autonomía eléctrica que permite la batería de 17,2 kWh es de casi 100 km, por lo que el coche luce la etiqueta 0. Sobre precios, aún no hay datos.