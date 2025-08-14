Toyota también sabe fabricar SUVs low cost, y esta es la prueba

¿Quieres un SUV pequeño, que no te cueste un ojo de la cara y que, además, luzca en su frontal el emblema de una marca de plena garantía y que muchos consideran premium? La respuesta a tus deseos llega desde Japón y se llama Toyota Aygo X Cross. No te va a costar ni siquiera 18.000 euros.

¿Cómo es el coche?

El Aygo X Cross es el más pequeño de los SUV que fabrica la marca japonesa. En sí, es un utilitario urbano sobreelevado y de aires deportivos que alcanza los 3,7 metros de largo, el 1,52 de alto y el 1,74 de ancho. Pesa menos de una tonelada: exactamente 940 kg y ofrece un maletero de 231 litros.

Bajo el capó,Toyota no se complica: en los tres acabados disponibles (Play, Like y JBL Edition) monta el mismo motor, un gasolina 1.0 de tres cilindros y 72 CV que consume menos de cinco litros cada 100 km. El cambio, de cinco relaciones, puede ser manual o automático.

Acabados y precios

De serie, cualquiera de las tres versiones del Aygo X Cross monta faros Full LED, control de crucero, sistema multimedia con pantalla de 9 pulgadas, ayudas a la conducción como el asistente al aparcamiento o la cámara posterior y llantas de 18 pulgadas.

La versión más sencilla, con descuentos y según el portal de ofertas quecochemecompro.com, la versión de acceso (Play) está disponible por 14.800 euros. La versión intermedia (Like) cuesta 15.800 y la top de gama (con equipo de sonido JBL) cubre hasta los 19.800. Sin duda,. Una opción a tener en cuenta si buscas un coche pequeño y fiable. De hecho, pocas marcas hay que lo sean más que Toyota.

Tanto es así que, el año pasado, hasta la OCU lo confirmaba en uno de sus estudios colocándola en el cuarto puesto con una puntuación de 91 sobre 100. Sólo la superaban tres marcas: Subaru y Suzuki con 93 cada una y Lexus, con 98. Y Lexus, para quien no lo sepa, también es Toyota. Así y por tanto, tú decides.