El Toyota RAV4 lo va a tener imposible con este nuevo MG que huele a nuevo éxito

MG va con todo: tras confirmar que acertaron introduciendo sus productos en Europa mediante una antigua y prestigiosa marca británica que hace años no fabricaba, ahora presentan en China un coche, la nueva versión del MG 4, que se presentará con una batería semisólida que va a revolucionar el mercado.

Ahora, y tras eliminar de su catálogo la versión eléctrica del ZS, preparan otro lanzamiento: el MG S6 EV, un SUV mediano que comparte lenguaje de diseño con todas las últimas versiones de los coches de la marca. MG pertenece a SAIC, pero en su aspecto exterior, los coches que fabrica se ajustan a los estándares europeos. La plataforma que va a usar SAIC para el coche es la MSP, la que hace años que el grupo emplea para sus coches eléctricos.

¿Cómo será el coche?

Superará, y así lo confirman desde la dirección de de Planificación y Producto de MG Motor UK, las dimensiones del MG S5 EV, que alcanza los 4.48 metros de largo. Va a ser, de hecho, un más que digno relevo para el Marvel R y las primeras ventas se han programado para que tengan lugar en el Reino Unido. Al Toyota RAV 4, se le van a poner las cosas difíciles.

El coche alcanzará los 4,65 metros de largo, por lo que va a competir sin problemas con el C5 Aircross de Citroën, el Kia EV6 o el BYD Seal U. La presentación del vehículo está prevista para el año que viene (2026) y tendrá lugar si nada falla durante el segundo semestre. Todavía no hay datos sobre precios ni sobre motorizaciones.

¿C-SUV o D-SUV?

En MG no soy muy amigos de ajustar sus modelos a las categorías clásicas, porque si bien es cierto que su exitoso ZS es nominalmente un B-SUV, nadie discute que sus dimensiones superan claramente las de otros vehículos de este segmento.

Con el nuevo todocamino que preparan, sucederá otro tanto: sus más de 4,5 metros de largo, permiten que discuta de igual a igual con coches del segmento inmediatamente superior. El HS, por ejemplo, es otra evidencia de esta singular manera de trabajar de la marca: ofrecer, siempre, más por menos. De momento, la estrategia les ha funcionado. Posiblemente, el MG S6 EV ofrezca también batería semisólida.