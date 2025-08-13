El golpe más duro al Toyota RAV4 se lo da un MG

Sorpresa al frente del Top 10 de coches híbridos enchufables más vendidos del mes de julio: el MG HS se coloca en el primer puesto del ranking con casi 1000 unidades, en concreto 977.

Más allá de la cifra, lo importante es a qué otros modelos supera el SUV de SAIC Motors: en el puesto dos deja al Toyota RAV 4, al que gana por más de 232 unidades matriculadas, ya que los comerciales de Toyota consiguieron convencer el mes pasado sólo a 745 conductores para que se llevasen a casa un RAV4 PHEV. En tercer lugar, con 738 ventas, se queda el BYD Seal U DM-i y, ya en cuarto y quinto puestos, encontramos al Jaecoo 7 (699 unidades matriculadas) y a otro Toyota, en concreto el C-HR, que colocó 683 unidades el mes pasado.

¿Y del 6 al 10?

En los puestos que van del 6 al 10 en el ranking de PHEV más vendidos en España durante el mes de julio aparece en sexto lugar el Mercedes GLS (625 matriculaciones) y, en séptimo, el Omoda 9, con 577. El Ford Kuga es octavo, con 515 unidades vendidas y cerrando la lista encontramos al Cupra Formentor (480 unidades vendidas en julio) y al Hyundai Tucson, con 375.

¿Qué ofrece el MG HS PHEV?

El MG HS PHEV es un SUV de 4,67 metros de largo, 1,89 de ancho y 1,66 de alto que presenta una batalla de 2,76 metros que permite disfrutar de un generoso habitáculo. El maletero, de 441 litros, se puede ampliar hasta los 1.419 si se abate la segunda fila de asientos.

Su sistema de propulsión combina un motor de combustión de 143 CV, dos motores eléctricos de 184 y 150 CV y una batería de 21,5 kWh que permite superar los 100 km de autonomía. Su precio oficial es de 34.980 euros, pero con las ayudas públicas del MOVES III y los máximos descuentos de la marca se queda por debajo de 25.000. Sin duda, estamos ante uno de los mejores híbridos enchufables del mercado y, por eso, este mes de julio ha sido el más vendido.