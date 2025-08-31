El Toyota Yaris Cross tiene un problema con tracción 4x4 del que preocuparse

Con 12.736 unidades vendidas en lo que va de año, el Toyota Yaris Cross es uno de los todocaminos más populares del mercado, pero tiene desde este verano un serio competidor fabricado por Stellantis y que ofrece tracción total. Se trata, cómo no, del Jeep Avenger e-Hybrid 4XE, que llega, además, con una oferta espectacular: si eliges el acabado Upland, puedes llevártelo a casa por 259 euros al mes.

Las condiciones

La multinacional Stellantis plantea para el Upland híbrido con tracción total un sistema de financiación multiopción con entrada de 4.826 euros, pago mensual de 259 euros durante dos años y cuota final de 24.487. Ahí llegados, puedes escoger entre refinanciar lo pendiente, devolver el coche o pagar lo que queda y no tener que asumir más pagos mensuales.

El precio al contado del coche es de 31.445 euros, más o menos lo mismo que Toyota pide por su Yaris Cross GR Sport, acabado comparable al Upland, aunque sin tracción total y con un sistema de electrificación HEV.

¿Cómo es el coche?

El Jeep Avenger es el todocamino más pequeño de la marca estadounidense. Mide 4.08 metros de largo, alcanza el 1,53 de altura, ofrece 380 litros de maletero y brinda una anchura de 1,77 metros, suficiente para que dos adultos viajen cómodos en la bancada trasera y algo escasa para que lo hagan tres. El coche pesa 1,18 toneladas. Por encima de la versión Upland existe una edición especial lanzada junto a la marca de ropa deportiva The North Face.

Debajo del capó, el Avenger 4XE e-Hybrid Upland monta un motor MHEV de gasolina que consume 5,4 litros cada 100 km. El coche ofrece una potencia de 145 CV y llega muy bien equipado. No le faltan ninguno de los sistemas de ayuda a la conducción que incorporan coches de esta categoría y, por supuesto, incluye también faros LED, volante multifunción y, lo más importante –ahí es donde gana claramente al Yaris Cross- tracción total. Estamos, sin duda, ante un muy capaz 4x4 eléctrico que se vende este verano con condiciones inmejorables. Si buscas un todocamino vistoso, solvente, que no consuma en exceso y que no deje seca tu cuenta corriente con cuotas inasumibles, Stellantis tiene lo que andabas buscando hace mucho.