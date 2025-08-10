Es el mejor Dacia Duster y no cuesta más de 25.000 euros

¿Buscas un todoterreno grande, capaz, vistoso y que, además, no consuma mucho y tenga un precio asequible? Si no te importa que no luzca en el frontal una marca de las consideradas premium, el Dacia Duster es una de las opciones de tienes que valorar, pero no te decidas por la versión más económica: escoge la híbrida. Siempre y cuando, eso sí, que no necesites un coche con tracción total.

¿Cómo es el coche?

El Dacia Duster híbrido es un SUV mediano de 4,34 metros de largo y 1,69 de alto con un maletero más que capaz que alcanza los 445 litros. En su habitáculo pueden viajar cómodamente cinco adultos y, gracias a su motor electrificado, el consumo no pasa de los 5 litros.

Bajo el capó, el Dacia Duster híbrido monta un 1.6 de 140 CV con tecnología HEV. Está disponible en tres acabaos: Expression, Journey y Extreme. El más sencillo, el Expression, está disponible por 24.790 euros gracias a un descuento de 1.125 euros que aplica la marca y que recoge el portal de ofertas quecochemecompro.com.

Equipamiento

El Dacia Duster híbrido equipa llantas de 17 pulgadas diamantadas, tapicería en tejido denim, sistema avanzado de frenado de emergencia, ayuda al aparcamiento trasero con cámara, alerta visual de frenado de emergencia y un sinfín de ayudas ala conducción como el regulador de velocidad. Es, además, un coche muy seguro con airbag frontar para conductor y pasajero, airbags laterales, delanteros y de cortina y, también, alerta de detección de fatiga, de distancia de seguridad y de mantenimiento de carril. En suma, un SUV (que no un todoterreno, pero también hay una versión así del Duster) muy capaz, a buen precio -está disponible por menos de 25.000 euros, y eso no es habitual hoy) y, también, bien diseñado, vistoso y robusto. No es de una marca premium, pero casi que como si lo fuera. De hecho, en Dacia tienen desde hace años una ambición clara que sirige sus esfuerzos: quieren que se les deje de percibir como una marca low cost. Y con productos como éste Dacia Duster híbrido lo están consiguiendo