Es el modelo menos bonito de Nissan, pero es un tapado a tener muy en cuenta

En el abanico de modelos que ofrece Nissan, hay un coche que no convence de primeras por su diseño, pero sí que lo hace por su precio y sus prestaciones. Hablamos, en concreto, del Nissan Juke, un SUV pequeño que puede ser tuyo, este mes y descuentos mediante, por menos de 22.000 euros.

Sin duda, estamos ante una opción que merece tenerse en cuenta. Por eso dicen de este coche que, aunque a muchos pueda parecerles el menos bonito de los que ofrece la marca (poco que ver con el singular Ariya), es un 'tapado' al que conviene valorar si estás en trance de comprar coche.

Las medidas y los motores

El Nissan Juke, que ha ganado en dimensiones en relación a su primera generación, es hoy un SUV de 4,21 metros de largo y 1,59 de altura que ofrece un maletero de 422 litros, un poco mayor que el del Seat Arona, uno de los vehículos con los que compite. Su anchura, de 1,80, permite que en su habitáculo (homologado para cinco personas) viajen cuatro adultos de manera muy cómoda y que tres se puedan acomodar en la bancada trasera sin estrecheces excesivas.

El coche pesa sólo 1,2 toneladas y está disponible con un motor 1.0 de gasolina y 114 CV que consume entre 5,8 y 6,1 litros cada 100 km en función del acabado que se elija. Los disponibles son Acenta, Connecta, Design, Tekna e Ikon Edition, KIIRO, el top de gama. La versión más sencilla, el Juke Acenta 1.0, está disponible con descuentos de la marca por 21.700 euros y la top de gama, por unos 28.000.

Equipamiento

Todas las versiones del Nissan Juke llegan muy equipadas. Ya en los acabados más sencillos se incluyen faros LED, llantas de aleación, sistema de control de crucero, acceso sin llave o arranque por botón. En las más equipadas, encontramos ya sistema de sonido BOSÉ, tapizado en piel, navegador integrado, asientos térmicos, sistema de visión 360, alerta de objetos en ángulo muerto y hasta control de crucero adaptativo y el cada vez más demandado cargador de móvil por inducción. Más a allá de su diseño, el Nissan Juke es una opción a valorar.