El Nissan Leaf le teme, es el compacto eléctrico más vendido y su precio da risa

Con la nueva (segunda) generación del coche presentándose ya en China, el MG 4 continúa vendiéndose de manera aceptable en Europa (en España 611 unidades en lo que va de año, mientras que el Volkswagen ID3 sólo se han vendido 430) y mantiene unos precios más que interesantes para el comprador. Ahora, además, es probable que lleguen todavía más ofertas, porque en cuando la segunda generación del coche se presente en Europa, habrá que liquidar las unidades que queden de la primera. La nueva generación del Nissan Leaf lo va a tener ciertamente complicado.

¿Cómo es el coche?

El MG 4 es un compacto de aires deportivos que mide 4,28 metros de largo, alcanza el 1,5 de altura y ofrece 363 litros de maletero. Está disponible con tres acabados (Standard, Comfort y Luxury) y ofrece cuatro motorizaciones: la más sencilla, brinda 170 CV asociados a una batería de 49 kWh que permite alcanzar los 350 km de autonomía.

Por encima, encontramos otras tres versiones: un 204 CV con batería de 64 kWh que ofrece 450 km de autonomía con una carga completa, un 245 CV con batería de 77 kWh que escala hasta los 520 km y un 435 CV con batería de 64 kWh que se queda en 385 km de autonomía. La versión más sencilla, con descuentos, se queda en 16.980 euros con ayudas públicas y descuentos de la marca.

Los acabados

El acabado más sencillo, denominado Standard, llega ya muy bien equipado: incluye sistemas de iluminación LED, cristales posteriores tintados, retrovisores ajustables eléctricamente y calefactables, cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, control inteligente de luces de carretera y, por supuesto, todo tipo de ayudas a la conducción como el control de crucero adaptativo, el asistente de atascos, la alerta de somnolencia del conductor, el asistente de arranque en pendiente o los sensores traseros de aparcamiento. La batería es del tipo LFP y el para máximo de la unidad más sencilla, de 250 Nm. Por supuesto, todas las versiones lucen la etiqueta Cero y disfrutan de sus ventajas. ¿Necesitas todavía más razones para que el compacto eléctrico de Morris Garage se cuele en tu lista de posibles próximos coches? Tú decides.