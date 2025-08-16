Es eléctrico y un chollo para competir con el Tesla, Toyota y compañía

La antigua Ssangyong ya no existe, pero sus productos (y otros nuevos y tan interesantes como el Torres) se comercializan bajo otro emblema, el de KGM. Detrás de él, están los mismos ingenieros, las mismas fábricas y, también, el mismo e idéntico saber hacer que convirtió a la marca surcoreana en una de las más respetadas de entre las muchas que han llegado desde Asia en las últimas décadas.

Con la recolución eléctrica en marcha, la actual KGM no quiere quedarse atrás y aspira a competir con los modelos 0 emisiones de Tesla, Toyota y otros con las mismas armas que siempre ha utilizado: fiabilidad, precio y cierto estilo. El KGM Korando eléctrico es uno de sus vehículos más interesantes hoy a la venta.

Lo que ofrece el coche

El KGM Korando eléctrico es un SUV mediano de 4,46 metros de largo y 1,64 de alto que ofrece un solvente maletero de 551 litros. El coche pesa 1,76 toneladas, alcanza el 1,63 de altura y ofrece un anchura de 1,87 metros, más que suficiente para que cuatro adultos viajen cómodamente y cinco puedan hacerlo sin excesivas estrecheces.

En cuanto a motores, en KGM no se complican la vida y presentan una única opción: un 190 CV asociado a una batería de 62 kWh que garantiza una autonomía total de 339 km con una sola carga. Es, ciertamente, poca para un coche familiar, pero su condición de SUV (y su peso) lo penalizan. Probablemente, con una batería más capaz, el KGM Korando sería más interesante, pero el coche lo compensa con otras virtudes como, por ejemplo, su precio. No tarda mucho en cargar: en media hora recupera el 80% de la carga.

Acabados y precios

El SUV mediano eléctrico se Ssangyong se ofrece en dos acabados: Auto y Limited, siendo el primero el de acceso y el segundo, el top de gama. Las dos versiones incluyen las habituales ayudas a la conducción y, ciertamente, en el interior no falta de nada. El equipamiento de serie es más que correcto, con climatizador manual, llantas de 17 pulgadas, control de velocidad de crucero, ordenador de a bordo, radio, bluetooth, retrovisores eléctricos, control de estabilidad ESP y ayuda al arranque en pendiente; aunque no hay que olvidar que estamos, en lugar de ante un coche eléctrico desarrollado específicamente como tal desde inicio, ante una versión eléctrica de un SUV térmico preexistente que está disponible desde unos 18,500 euros con descuentos.

En la versión eléctrica, el acabado Auto se vende por 39.900 y el Limited, por 42.900, pero la marca aplica estos días un descuento de 18.000 euros en el que se incluyen también las ayudas del Moves III que deja el coche en 21.900 para la versión más sencilla y en 24.900 para la premium.