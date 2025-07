Es lo más bonito y lujoso que verás de Toyota, parece más un Lexus

Toyota, mal que nos pese, dispone de un catálogo de modelos mucho más amplio que el que comercializa actualmente en España. De hecho, la marca ofrece en cada mercado vehículos distintos, ya que dispone de capacidad para adaptar sus productos a los gustos y necesidades de la parte del mundo que en cada momento le ocupe.

Estudiar la oferta de la marca japonesa en otros países es, por tanto, un ejercicio arriesgado ya que, si bien es cierto que permite realizar interesantes descubrimientos, también suele dejar con mal sabor de boca, porque a menudo se descubren vehículos que mejoran en precio y prestaciones los que tenemos a nuestro alcance. En Japón, por ejemplo, venden un coche, el Toyota Crown Sport, que más de uno estaría encantado de ver en los concesionarios españoles.

¿De qué coche se trata?

El Toyota Crown Sport es un SUV de los grandes (segmento D) y alcanza los 4,72 metros. Combina elementos del RAV4 con otros presentes en el Lexus NX y el resultado es netamente premium, pero también destaca por su motor: el mismo y eficaz 2.5 HEV de gasolina que montan el RAV4 y el NX. Quien lo prefiera, puede escoger también un PHEV de 309 CV idéntico al que Toyota usa para equipar a sus RAV4 híbridos enchufables.

El vehículo es, decíamos más arriba, un producto de alto nivel y esa condición se percibe, por ejemplo, en la suspensión, que permite al conductor notar de manera clara las reacciones del coche en todo momento. El sistema de dirección del eje trasero añade además un plus de agilidad que se percibe especialmente a bajas velocidades. En el habitáculo, las calidades de los materiales con máximas.

Precios

Aquí llega el principal disgusto para los conductores españoles: este casi inalcanzable vehículo (importar desde el Japón no sale a cuenta para un particular) se vende en el país del Sol Naciente por 35.400 euros en su mejor acabado. En España, un coche así no suele bajar de los 70.000 euros, pero conviene tener en cuenta otro dato: en Japón, el Toyota RAV4 más sencillo sale por 19.400 euros en lugar de por los 40.000 que se piden aquí. En Japón, el salario medio anual ronda los 35.000 euros.