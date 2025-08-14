Es más bonito que cualquier Toyota, también es japonés y tiene un precio muy tentador

Antes de comprar un RAV 4 y gastarte lo que cuesta, valora otras opciones. Algunas, seguro, superarán los 40.000 euros que vale hoy el SUV de la marca Toyota, pero te ofrecerán ventajas que, quizá, no conoces. Una de las mejores opciones es también japonesa y se fabrica en Hiroshima, la ciudad en la que tiene su sede Mazda otra de las grandes marcas del país del Sol Naciente. Hoy, hablamos del Mazda CX-5, que estrena generación este año.

Lo que ofrece el coche

El Mazda CX-5 es un SUV mediano de 4,69 metros de largo (14 cm más que la generación anterior), 1,69 de alto y 1,85 de ancho. Con una distancia entre ejes de 3,82 metros, dispone de un más que aceptable habitáculo que se complementa con un muy buen maletero que alcanza los 583 litros. El coche pesa 1,5 toneladas y dispone de un depósito en el que caben 56 litros de combustible.

Debajo del capó, Mazda confía de nuevo y para este coche en los clásicos motores rotativos que siempre ha montado. De momento, sólo hay una opción disponible: un MHEV 2.5 SkyActive G de 141 CV y cambio CVT. Es posible que en el futuro Mazda presente nuevas versiones con otros motores, que pueden ser PHEV o, incluso, sólo eléctricos.

Equipamiento y precio

Como siempre cuando se trata de Mazda, la marca japonesa presenta un equipamiento muy completo. Al CX-5 no le faltan ni los faros LED, ni el techo solar, ni la instrumentación digital, ni los sistemas de ayuda a la conducción hoy imprescindibles como las cámaras de aparcamiento o los sistemas ADAS, que a veces resultan muy intrusivos, pero se pueden desconectar. Para hacerse con un CX-5, marca pide –sin aplicar de momento ningún descuento, que todo puede llegar- 35.200 euros. No hay, eso sí, opción para aprovecharse del Plan Moves, porque se trata de un coche MHEV. Sin duda y de nuevo, Mazda vuelve a hacer lo que mejor sabe: construir un coche premium en todo menos en el precio. Hoy, llevarse a casa un SUV con todo lo que ofrece la nueva versión del CX-5 es un lujo de esos que aún te puedes permitir.