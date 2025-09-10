¿Estás viendo muchos Tesla Model 3 por la calle ultimamente?

¿Afectan las últimas ocurrencias de Elon Musk a las ventas de sus coches en España? Si nos fijamos en el Top 10 de coches más vendidos de este pasado mes de agosto, todo indica que no es así y que El Tesla Model 3, como mínimo, sigue teniendo un tirón notable. Las cifras no engañan y el coche ocupa el puesto siete con un total de 1.146 unidades vendidas. La cifra supone un 20% del total de 5.691 unidades que la marca estaounidense ha vendido en España de su berlina. En julio, sólo se vendieron 445 unidades del coche y, en junio, 1.451, un registro todavía mejor que el de este agosto.

Único eléctrico en el Top 10

El Tesla Model 3 es el único coche eléctrico que figura entre los diez modelos que más se vendieron en España este mes de agosto. La lista la encabeza el Dacia Sandero, con 2.137 unidades y, en segundo lugar, aparece en Toyota Corolla, con 1.740 unidades. El Renault Clio, tercero, convenció en agosto a 1.236 conductores y, ya en cuarto lugar, encontramos al Hyundai Tucson, un todocamino que sedujo a 1.208 compradores en el octavo mes de este 2025. Cierra el Top 5 el Seat Ibiza, un utilitario de largo recorrido del que se vendieron 1.186 unidades el mes pasado, y, ya en sexto lugar, aparece el MG ZS, el todocamino estrella de SAIC. En agosto, convenció a 1.164 conductores.

Tras el Tesla Model 3, y ya en octavo lugar, aparece el T-Roc de Volkswagen (1.140 ventas) y, ya cerrando, el Yaris Cross, con 1.104 ventas en agosto, y el Toyota C-HR, con 1.094. De entre todos, el Tesla Model 3 es el único eléctrico e incorporan en sus gamas motorizaciones MHEV o HEV el Corolla, el Clio, el Tucson, el Yaris Cross, el ZS y C-HR. El Sandero incluye versiones de GLP y el Ibiza y El T-Roc están disponibles sólo con motores de combustión.

¿Por qué triunfa?

Del Tesla Model 3 convence casi todo. Sus 4,69 metros de largo y su 1,44 de alto hacen que destaque en un mercado en el que noa bundan las berlinas y su versión de acceso, con 256 CV y batería de 60 kWh ofrece hasta 554 km de autonomía. Este verano, con descuentos y ayudas, te lo llevas por 28.000 euros.