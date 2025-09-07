Este chollo con carácter italiano le está quitando clientes a Dacia

La desaparición del Dacia Logan en el mercado español hace unos tres años y la del C3 Elyseé más o menos en la misma época dejó casi huérfanos a los entusiastas de los sedanes baratos en nuestro país. Hoy, sólo queda una referencia en ese segmento y llega desde Italia. Se trata del Fiat Tipo y este mes de septiembre está a disposición con un precio especial.

Las características del coche

El Fiat Tipo es una berlina de 4,53 metros de largo y 1,49 de alto que ofrece un maletero de 520 litros y está disponible con una única motorización: un 1.6 Multijet de 130 CV que consume sólo 4,7 litros cada 100 km sin necesidad de hibridación alguna. En caso de incorporarla, el consumo sería todavía menor y estaríamos, sin duda, ante uno de los coches más eficientes del mercado. El cambio es manual y de seis velocidades.

En Fiat, deberían empezar a pensar seriamente en esa posibilidad, aunque parece difícil que planteen algo parecido, ya que el Fiat Tipo es un modelo que está de salida y no ha experimentado cambios desde 2021.

Equipamiento y precio

Fiat ofrece sólo un acabado para su Tipo, el Base. Incluye aire acondicionado, llantas de chapa, alerta de cambio de carril, lector de señales, ordenador de viaje y, también, espejos térmicos. El diseño, aunque tradicional, es elegante y en un contexto en el que cuesta encontrar coches decentes por menos de 20.000 euros, el Fiat Tipo cubre sin problemas las necesidades de una familia de cuatro personas por menos de 18.000.

Este verano, y según el portal de ofertas quecochemecompro.com, la marca ofrece el Fiat Tipo Base por 17.244 euros, gracias a un descuento exclusivo de la marca italiana de 2.118 euros. Si buscas un coche eficaz, no eres un entusiasta de la deportividad y prefieres fiabilidad antes que prestaciones de última generación, el Fiat Tipo es una opción que debes valorar antes de comprar tu próximo coche. No en vano, el sedán que nos ocupa sigue siendo hoy uno de los preferidos de ese gremio de expertos que son los taxistas.