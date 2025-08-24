Este es el futuro del Chevrolet Camaro

Sobre el Mustang Mach E, hay opiniones encontradas. Los más puristas consideran poco menos que un sacrilegio que el nombre Mustang, que identifica a uno de los muscle cars americanos más célebres de la historia, se asocie a un SUV eléctrico, pero también son muchos los que no ven tal cosa como algo tan grave. En España, en lo que va de año, se han vendido 102 unidades del SUV en cuestión y en Estados Unidos las ventas no son malas. Ahora, otra marca americana prepara algo similar.

Chevrolet quiere electrificar el Camaro

El fabricante en cuestión es Chevrolet, que ha decidido ya no renovar la última generación de su deportivo Camaro y convertirlo en un SUV fastback eléctrico, igual que Ford hizo con su último Mustang. Así, el nuevo Camaro se lanzará en 2026 y será muy diferente al que hasta ahora se ha conocido. Chevrolet adelante que tomará prestados muchos elementos del actual Blazer EV, un crossover actualmente a la venta en Estados Unidos y el resto del continente americano cuyo precio ronda los 62.000 euros y que utiliza dos motores eléctricos (uno por eje) para generar más de 600 CV de potencia.

El futuro Chevrolet Camaro será distinto: la marca piensa de inicio en un eléctrico con propulsión trasera y una potencia de unos 365 CV. También se baraja la posibilidad de una variante 4x4 , aquí ya también con dos motores y más de 600 CV e, incluso, en configuraciones con tres motores similares al Hummer EV, que brinda 1.000 CV de potencia. Las baterías serán como las del Blazer, que se ofrece con acumuladores de 85 o 102 kWh que brindan hasta 515 km de autonomía.

¿Movimiento arriesgado?

Como ya pasó con el Mustang Mach E, llegarán críticas y cuestionamientos, pero en General Motors ya han decidido y han puesto incluso precio al nuevo Camaro, que estára disponible, según la versión, por entre 31.000 y 56.000 euros al cambio. Del Corvette, eso sí, no han dicho nada y, según todo indica, seguirán fabricándolo y vendiéndolo con motores de combustión. Si parece al Blazer, está claro que el nuevo Camaro será un gran coche pese a todo y todos.