Este es el Peugeot 208 más premium que puedes comprar

Peugeot tiene un utilitario que se vende como ningún otro de los modelos de la marca. Desde enero, se han vendido en España 13.743 unidades, que han bastado para para colocar el modelo el puesto 7 del top 10 de cches más vendidos del país. La segunda referencia de Peugeot más vendida (el 2008) ha colocado en lo que va de año 12.344 unidades y la tercera, el 3008, 6.068.

Stellantis, sin embargo, no tiene suficiente con estas cifras y quiere que su 208 sea todavía más atractivo. Para eso, acaban de lanzar una nueva version, la GT Exclusive. Los acabados disponibles son ahora cuatro (Style, Allure, GT y GT Exclusive).

Medidas y motores

El Peugeot 208 mide 4.05 metros de lago y alcanza el1,43 de alto, Con un maletero de 352 litros, y un peso que supera la tonelada por muy poco (1090 kg), dispone de un depósito con capacidad para 44 litros de combustible.

La versión GT Exclusive se comercializa con dos motores: un 110 CV MHEV que consume 4,5 litros o un 145 CV también MHEV que exige cada 100 km 4,6 litros de gasolina. La versión de 110 CV se vende, si se consiguen los máxims descuentos de la marca, por unos 25.000 euros y la de 145 CV(a top de gama), por 26.000.



Equipamiento

El Peugeot 208 GT Exclusive está equipado con llantas de 17 pulgadas, sistemas de iluminación LED, luces de carretera automáticas, pantalla de 10 pulgadas para el cuadro de instrumentos digital y el sistema de infotainment, cargador inalámbrico para teléfonos móviles, reposabrazos delanteros, bomba de calor, control de crucero adaptativo, sistema de detección de ángulo muerto y asistente de arranque en pendiente.

Además de las versiones térmicas, Peugeot ofrece dos variantes 100% eléctricas, una de 136 CV y otra de 156. Ambas equipan batería de 50 kWh, que les brinda una autonomía de 350 km. Las versiones eléctricas cuestan, prespectivamente y si escoges el acabado GT Exclusive, 23.000 (136 CV) y 24.000 euros (156 CV) con ayudas públicas y máximos descuentos de la marca. Sin duda, una opción a tener muy en cuenta.