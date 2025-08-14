Para algunos, este Peugeot es el mejor SUV, para muchos otros es el chollo del momento

¿Necesitas un SUV capaz, moderno y con tamaño suficiente para viajar con tu familia sin estrecheces hasta allí donde consideréis oportuno? Si la respuesta es sí, Stellantis te acerca este verano una opción ganadora que triunfa incluso por precio gracias a las ofertas que el grupo, a través de su marca Peugeot, ha preparado para este verano de 2025. Se trata, en concreto, del Peugeot 2008.

Si eres capaz de conseguir que en tu concesaionario te ofrezcan la mejor oferta disponible que da a conocer estos días el portal quecochemecompro.com, puedes llevarte hasta el garaje de casa todo un Peugeot 2008 por menos de 22.000 euros. Y, a ese precio, ya hace mucho que no quedan coches como éste y con todo lo que ofrece.

¿Cómo es el coche?

El Peugeot 2008 que nos presenta el Grupo Stellantis es nominalmente un SUV pequeño, pero sus 4,30 metros de largo ofrecen mucho más. Con una altura de 1,52 y una anchura de 1,77, el coche se configura, también gracias a su maletero de 434 litros y su espacioso habitáculo como una alternativa idónea para públicos familiares. Espacio no te va a faltar y, aunque tres personas no viajan muy cómodas en la bancada trasera, tres y un perro (si lo tienes) irán perfectas.

Para debajo del capó, Stellantis propone dos alternativas: un motor de gasolina 1.2 de 100 CV que consume 5,6 litros cada 100 km o, si lo prefieres, una alternativa electrificada MHEV 1.2 en la que el consumo baja hasta los 4,9 litros.

Precios y equipamiento

Los acabados que Stellantis propone para el Peugeot 2008 son tres: Style, Allure y GT, que se pueden combinar con doferentes packs de opciones. De serie, todas las versiones incluyen sistemas de iluminación LED, Peugeot iCockpit, climatizador y sensores traseros de aparcamiento. El acabado más completo (y el más caro) es el GT, en el que se incluye el selectro de modos de conducción Grip Control. La versión de acceso se denomina Style, y es la que queda con un precio de 21.540 euros según el portal quecochemecompro.com. La top de gama, denominada GT Exclusive sube hasta los 30.000 con descuentos. Estamos, sin duda, ante un SUV solvente que, eso sí, adolece de comodidades en su versión más sencilla, que monta sólo climatizador monozona y no dispone de freno de mano eléctrico. Mejor, por tanto, escoger la versión intermedia Allure, que sale por unos 26.000 euros si eliges motor MHEV o por 23.000 si optas por un gasolina convencional.

Peugeot ofrece también su 2008 en versión eléctrica con motor de 156 CV y batería de 54 kWh que brinda hasta 406 km de autonomía, Los acabados son los mismos y los precios, parecidos: con ayudas y descuentos, la versión Style queda en unos 24.000 euros y la GT Exclusive, en unos 30.000.