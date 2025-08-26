Este éxito de Audi refleja el mayor fracaso de Mercedes y BMW

Audi tiene coches de todo tipo y condición, pero en su cartera de modelos hay uno que destaca por encima del resto. Se trata, en concreto, del Audi RS 6 Avant, una bestia de 600 CV con un precio de en torno a 170.000 euros que, además, se está vendiendo muy bien en su segmento gracias, paradójicamente, a los errores de BMW y Mercedes, que no han sido capaces de presentar referencias ganadoras en un segmento, marginal si se quiere, pero que tiene mucho valor a modo de escaparate para las marcas premium. Sin duda, estamos ante el familiar deportivo que marca la pauta en los mercados europeos. Y parece que será así muchos años.

Motor imponente

El coche lleva seis años en el mercado, pero sigue cautivando a propios y extraños. Sólo durante este primer trimestre de 2025 ha alcanzado ya un récord de pedidos. En España, aunque sí se registran dos ventas del R8, no hay ninguna del Audi R6.

El coche mide casi cinco metros de largo (4,95), alcanza el 1,46 de altura y ofrece 550 litros de maletero. El coche pesa algo más de dos toneladas (2150 kg) y tiene un depósito de 73 litros de combustible. Hay dos opciones de motorización: un 4.0 MHEV Tiptronic Quattro con 600 CV y otro también MHEV de 630 CV. Ambos consumen 12,6 litros cada 100 km.. Los acabados disponibles son dos: el Tiptronic, disponible por 154.000 euros, y el Performance, por 173.000.

¿Y las otras marcas?

No son capaces de ofrecer tivales a su altura. BMW sí que dispone del M5 Touring, pero no cuenta con el favor del público pese a sus 727 CV de potencia y sus 163.000 euros de precio Mercedes, mientras tanto, no dispone de un E63 AMG y, en paralelo, Audi prepara ya una nueva versión del R6 que, adelantan, será todavía más cautivadora. Si eres de los que gustan de coches familiares con altas prestaciones y puedes permitírtelo, no lo dudes: El R6 de Audi es una opción ganadora. De hecho, hasta gana al M5 de BMW en capacidad de maletero, puesto que el coche de la marca bávara no llega ni a los 500 litros.