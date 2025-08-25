Este Hyundai es el mejor plan B a los coches chinos

¿Quedan coches con precios inferiores a 15.000 euros? Sí, pero la mayoría son chinos y, acertadamente o no, los vehículos de esa procedencia generan hoy todavía inquietud entre algunos consumidores. Por suerte, quedan otras opciones y una de las más interesantes llega desde Corea del Sur: se trata del Hyundai i10.

¿Cómo es y cuánto cuesta?

Este verano, la versión de acceso del Hyundai i10 está disponible por 14.690 euros gracias a un descuento de 2.316 que aplica la marca si financias con ellos y te conformas con el Hyundai i10 Essence, que monta un 1.0 de gasolina con 63 CV que consume sólo cinco litros de combustible cada 100 km.

El coche, que mide 3,67 metros de largo y 1,48 de alto, ofrece 252 litros de maletero y está disponible en tres acabados que se denominan Essence, Klassy y N-Line. La versión top de gama es, precisamente, un N-Line con motor TGDI 1.0 de gasolina de 90 CV que consume 5,4 litros cada 100 km y se puede comprar, gracias al descuento en vigor, por unos 20.000 euros.

Equipamiento

Dando por hecho que 20.000 euros por un utilitario de estas características es quizá demasiado, hay que convenir que la versión más interesante del Hyundai i10 es la de acceso, ya que su factor diferencial es el precio. Se serie, monta llantas de 14 pulgadas, luces LED para conducción diurna, cristales oscurecidos, pantalla multi-información de 4,2 pulgadas y pantalla para gestión del infotainment de 8. La tapicería es de tela y el coche cuenta con sistema de aire acondicionado y ayudas a la conducción como el reconocimiento de señales, el seguimiento de carril o el asistente de arranque en pendiente.

Los motores disponibles para el coche de Hyundai son tres, pero sólo uno de ellos (el 1.0 de 63 CV) se vincula al acabado Essence y al intermedio Klass. Quien escoge el acabado N-Line puede optar también a un 1.2 de 84 CV o, si lo prefiere al ya citado 1.0 TGDI de 90 CV. Si el coche te parece lo suficientemente interesante, tú decides con duál de ellas te quedas.