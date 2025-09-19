Este Kia eléctrico tiene lo que todos quiere

El problema de los eléctricos siempre es el mismo: la capacidad de su batería es limitada y esa circunstancia obliga a hacer paradas recurrentes en viajes largos. Por eso, en nuestro país -donde, por ejemplo, muchos puntos de recarga de gasolineras no están disponibles por la noche- triunfan los vehículos PHEV, que aúnan las virtudes de los EV y las de los coches de combustión. Para solucionar eso, marcas como Kia maximizan la capacidad de las baterías que montan en sus coches. Un ejemplo es el Kia EV3, que dispone de una versión con más de 700 km de autonomía en ciclo urbano.

¿Cómo es el coche y qué ofrece esta versión de alta capacidad?

El Kia EV3 es nominalmente un compacto, aunque su diseño y amplitud permite considerarlo un auténtico SUV familiar. Pese a sus 4,3 metros de largo, su batalla de 2,68 metros permite disponer de un habitáculo muy espacioso y de un más que solvente maletero de 460 litros que, si abatimos los asientos traseros, alcanza los 1.251 litros.

La batería de la versión más capaz es de iones de litio y totaliza 81,4 kWh de capacidad que se asocian a un propulsor de 204 CV. La autonomía, así, supera los 600 km en carretera y los 700 en ciclo urbano y el coche es capaz de pasar del 10% al 80% de carga en sólo 31 minutos gracias al sistema Plug&Charge de Kia, que automatiza el proceso de autenticación y el pago son más sencillos.

Equipamiento

El Kia EV3 dispone de todos los equipamientos y ayudas a la conducción imaginables, además de un puesto de conducción digital con sistema de doble pantalla formado por un cuadro de instrumentos digital y una pantalla de infotainment. Las dos alcanzan las 12,3 pulgadas.

Entre las ayudas a la conducción, nos encontraremos con tecnologías tan interesantes como el asistente de ángulo muerto, la prevención de colisión con tráfico trasero cruzado y salida segura, el asistente de colisión frontal en intersecciones y de maniobra evasiva con reconocimiento de peatones y ciclistas. La versión más capaz del EV3 está disponible este verano según el portal de ofertas quecochemecompro.com por unos 27.000 euros con ayudas públicas y descuentos.