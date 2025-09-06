Este Mercedes es sinónimo de compra inteligente para quienes buscan un eléctrico premium

Sí, Mercedes Benz también tiene un SUV eléctrico de siete plazas que, además, llega este verano con un precio muy interesante gracias a la rebaja de 9.000 euros que aplica la marca que un su día fundaron Karl y Gottlieb.

El coche al que nos referimos no es otro que el Mercedes EQB, uno de los pocos de su segmento pensados para familias grandes. En sí, es la alternativa eléctrica al Mercedes GLB y llega con un precio y unas capacidades que lo posicionan bien frente a la competencia china. Si quieres un D-SUV premium, es una opción a valorar.

Las características del coche

Con unas medidas de 4,63 metros y una altura de 1,68, El Mercedes EQB llega con un maletero de 495 litros y un peso de 2,1 toneladas. Si nos fijamos en el sistema de propulsión, encontraremos tres opciones: un 190 Cv, un 228 CV y un 292 Cv. Todos se asocian a una muy capaz batería de 71 kWh que permite, si escoges la versión menos potente, disfrutar de una autonomía de 535 km. En las versiones de 228 y 292 CV la autonomía que se alcanza tampoco es mala, ya que queda en 467 km.

La oferta en la que Mercedes rebaja el precio 9.000 euros se asocia a la versión de acceso, pero ésta llega ya muy bien equipada. Dispone de llantas de 18 pulgadas, sistemas de iluminación LED, luces de carretera automáticas, navegador, climatizador automático, sistema de iluminación ambiental, tapicería símil cuero y todas las ayudas a la conducción que te puedas imaginar. El sistema de infotainment se controla desde una pantalla táctil de 10,25 pulgadas y el volante, de tipo deportivo, está forrado en cuero.

Precios

El coche, que pasa de 0 a 100 en 8,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h, tiene un precio base de 58.260, pero queda con el descuento en 49.224. Si quieres una versión mejor, la de 228 CV cuesta 60.000 euros y la de 292, 63.000. Seguro que, en una y otra, Mercedes también plantea algún tipo de oferta especial para que su eléctrico de siete plazas sea todavía más atractivo. Tú decides.