Peugeot tiene un 2008 para quienes buscan un SUV premium

¿Puede un PPeugeot 2008 llegar a costar casi 45.000 euros sin descuentos ni ayudas? Hasta la fecha, no, porque, si por algo se caracterizaba este muy capaz SUV de Stellantis era por su adecuada relación entre calidad y precio, pero la marca francesa ha decidido dar un paso al frente y responder al éxito del modelo –duodécimo del ranking, con más de 12.000 unidades matriculadas en lo que va de año- con un órdago que se llama Peugeot 2008 GT Exclusive.

El acabado premium

Y, sí, en eso tendrás razón: Peugeot no es hoy por hoy una marca premium y su imagen quedó ciertamente dañada –aún no se han recuperado del todo- por el resultado de los motores PureTech y Blue HDi, pero Stellantis quiere que Peugeot reverdezca laureles. Para ello, lanzan el acabado GT Exclusive, que supera en extras ampliamente al GT y corona en términos de exclusividad la gama del coche.

Al Peugeot 2008 GT Exclusive no le falta de nada: luce llantas de 17 pulgadas, grupos ópticos traseros y faros LED, retrovisor antideslumbramiento, cargador inalámbrico para móviles, sistema de iluminación ambiental y todas las ayudas a la conducción que puedas imaginarte: no falta el sistema de detección de ángulo muerto, también se incluyen los sensores delanteros y traseros de aparamiento y, por supuesto, también están disponibles los sistemas de aviso de fatiga y lectura de señales. La tapicería, en Alcántara, viste unos asientos con ajustes eléctricos y función de masaje.

Precios y motores

El Peugeot 2008 GT Exclusive está disponible con propulsor híbrido de 145 CV y cambio automático a partir de 35.726 euros y, también, en versión eléctrica con motor de 156 CV asociado a una batería de 54 kWh. En ese caso, el precio sube hasta los 44.656 euros, pero la marca reserva descuentos. En la versión eléctrica, que ofrece una autonomía de 399 km, ayudas públicas y descuentos de la marca permiten rebajar el precio en casi 15.000 euros, con lo que el coche se queda en poco más de 29.000. En la versión híbrida, el descuento ronda los 8.000 euros y el precio queda en unos 27.000.