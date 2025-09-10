Este plan B al Toyota Corolla destaca en eficiencia, es más potente y, para muchos, más bonito

Japón automovilísticamente, es mucho más que Nissan, Toyota y Mazda, Junto a estas tres marcas, y completando el particular póker de ases de la automoción nipona, está también Honda y, si sumamos a Mitsubishi (que no vive su mejor momento) completamos el repóker, pero la marca asociada a Renault no es la que hoy nos ocupa. Hoy, la protagonista es Honda, que nos presenta este mes un liftback con motor HEV y muy buen precio. Es el Honda Civic.

Once generaciones

La que hoy está a la venta es la undécima generación de un coche que acumula más de 16 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Junto al Corolla de Toyota –su adversario- es una referencia básica de la historia de la automoción mundial. Así, el Honda Civic de undécima generación es un liftback de cinco puertas y 4,55 metros de largo que alcanza una anchura de 1,80 metros, mide 1,4 de alto y ofrece un maletero de 410 litros. Bajo el capó, monta un HEV 2.0 de gasolina con 184 CV que consume cinco litros de combustible cada 100 km.

Honda nos permite escoger entre tres acabados el de acceso (denominado Elegance), el intermedio (Sport) y el top de gama, llamado Advance. La versión más sencilla está disponible por 36.100 euros que se convierten en 33.000 gracias al descuento de 3.100 euros que ofrece este mes la marca según el portal de ofertas quecochemecompro.com. Si nos decidimos por el modelo top de gama, el precio sube hasta los 37.450 euros descuentos incluidos.

Once generaciones

En cualquiera de sus tres versiones, el Honda Civic llega ya muy bien equipado y, así, la versión elegance incluye ya climatizador, faros LED, control de crucero adaptativo, navegador, ordenador de viaje, llantas de aleación y hasta asientos térmicos. El coche está pensado para viajar cómodamente y disfrutar de todo tipo de sensaciones en la carretera más reviradas. La mecánica del Honda Civic se caracteriza por su buen comportamiento y por entregar potencia más que suficiente para movernos en cualquier entorno. Sin duda, todo un acierto de una marca japonesa que necesita más modelos como éste.