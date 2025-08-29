Este Renault deja de venderse en España: la marca frena su producción definitivamente sin sucesor a la vista

En un mercado en el que sedanes y berlinas son cada vez más escasos, una nueva configuración de vehículos ha hecho fortuna. Son, en concreto, los crossover coupé y Renault comercializa uno de los más interesantes, que no es otro que el Renault Arkana. Ocurre, sin embargo que, pese a sus buenas cifras de ventas (4.441 unidades en lo que va de año), Renault va a eliminarlo de su catálogo. ¿Por qué? Pues porque preparan un sustituto con marca Dacia.

¿En qué andan los diseñadores de Renault?

El Dacia Bigster ha confirmado que la marca rumana es mucho más que el fabricante de vehículos baratos del Grupo Renault. Es un coche, sin duda, brillante y su precio lo refleja: las versiones mejor equipadas pasan de los 30.000 euros.

Dacia ha conseguido así huir del fantasma que todavía hoy lastra el futuro de marcas exitosas como BYD o MG, que fundamentan su estrategia en ofrecer más por lo mismo. Y proceden así porque el objetivo de estas marcas no es otro que convencer a un potencial comprador de coche de ocasión que sale más a cuenta comprar uno de sus coches nuevo que otro de una marca europea en el mercado de segunda mano. Ahora, y como pieza de esas estrategia, Dacia va a lanzar una versión crossover coupé del Bigster.

Plataforma CMF-B

Del coche se sabe poco, pero si finalmente se lanza se construirá sobre la misma plataforma que el Bigster, la CMF-B. Dicha plataforma permite montar motores de gasolina pero, también propulsores de GLP, motores MHEV y propulsores PHEV y HEV.

Para llegar a los concesionarios no tiene fecha aún, pero es muy posible que durante 2026 se presente oficialmente y que en 2027 empecemos a ver alguno por la calle. Será, sin duda, otro nuevo acierto de una marca, Dacia, que ya se ha hecho mayor. Ahora, eso sí, esa mayoría de edad no va a implicar que Dacia deje de fabricar en Rumanía, el país cuyo prestigio ha conseguido revitalizar con coches fiables, capaces y de precios ajustados. En Seat deberían tomar nota de cómo actúa Renault son sus otras marcas.