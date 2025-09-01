Este SUV de Citroën baja de los 14.500 euros y se convierte en la alternativa a Dacia

¿Quién decía que lo de fabricar coches baratos en Europa era una habilidad que sólo tienen los rumanos? Si alguien mantiene aún eso, va a tener que comerse sus palabras, porque Stellantis presenta un coche, el Citroën C3 que tiene todo lo que hace falta para hacer sombra hasta al Dacia Duster. De momento, es más barato en su versión de acceso: mientras que el SUV rumano sale por 18.341 y el todocamino pequeño de la marca francesa, por 14.500 con ayudas y descuentos.

Características del coche

El Citroën C3 se comercializa a fecha de hoy en versión térmica (con un 1.2 de gasolina con 100 CV de potencia), versión eléctrica (equipa batería de 44 kWh y motor con 113 CV de potencia) y versión híbrida, dotada con un MHEV 1.2 de gasolina de 110 CV. La hibridación ligera de la que disfruta se consigue gracias a un sistema de 48 V que permite a los poseedores del vehículo aprovecharse de las ventajas fiscales y de movimiento que aporta disponer de la etiqueta ECO en el parabrisas del coche.

El coche mide 4.01 metros de largo, alcanza el 1,57 de alto y dispone de un maletero de 328 litros. Las medidas son idénticas en todas las motorizaciones, pero la versión más económica (la que queda por 14.500 euros este mes con descuentos) es la de motor térmico con acabado You, el más sencillo.

Equipamiento

De serie, el coche incluye ya un equipamiento muy completa en el que no faltan ni los faros LED, ni el sistema de alerta de cambio de carril o el lectro de señales de tráfico. Tampoco echarás de menos el aire acondicionado, el ordenador de viaje y las útiles y vistosas pantallas para controlar los sistemas del vehículo y, también, el infoentretenimiento. El grupo Stellantis, que ha pasado un complicado primer semestre, confía en su todocamino más pequeño para que sus ventas crezcan. En lo que llevamos de año, se han vendido 8.546 unidades del Citroën C3.¿Conseguirá la marca de los chevrones superar a finales de año las 20.000 unidades? Con ofertas como ésta, es bastante posible que lo logren.