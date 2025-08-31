Este SUV reinventado de Opel tiene ahora precio de Dacia Duster

Te llevas la versión más sencilla por menos de 20.000 euros y la eléctrica es aún más barata

De acuerdo: quien espere ver en esta nueva generación del Opel Frontera (disponible con motores de combustión y con propulsión eléctrica) algo parecido al mítico todoterreno con chasis de largueros y carrocería atornillada que la marca de Rüsselsheim fabricó y vendió entre 1991 y 2007 se llevará un chasco, pero el Opel Frontera que ahora lanza Stellantis es un vehículo a tener en cuenta. Por dimensiones, precio y prestaciones, es una de las bazas que el grupo va a jugar para remontar la complicada situación que vive a consecuencia de las pérdidas millonarias acumuladas en el primer semestre y de la todavía no resuelta crisis que generaron los fallos recurrentes de los motores PureTech y Blue HDi.

Frontera

Las características del coche

El Opel Frontera es un SUV mediano hermano del Citroën C3 que se presenta con una longitud de 4,38 metros, una altura de 1,62 y 460 litros de maletero. Disponible con cinco o siete plazas, llega con motores híbridos MHEV o propulsores eléctricos y sin excesivas diferencias de precio entre una y otra versión. Es casi tan económico como el Dacia Duster.

Así, las versiones térmicas montan propulsores MHEV de 110 o 146 Cv que consumen todos 5,2 litros cada 100 km. Los acabados disponibles son tres: Basic, Edition y GS y el cambio, automático. Quien prefiera la versión eléctrica dispone de motores de 113 CV asociados a baterías de 44 o 56 kWh. Las primeras ofrecen 305 km de autonomía y las segundas, 409. En versión eléctrica, hay sólo dos acabados: Edition y GS, ya que el Basic desaparece.

frontera

Equipamiento y precios

De entre todas las versiones, la más sencilla y barata con motor MHEV es el 110 CV Basic, que sale con descuentos por 19.900 euros. Si eliges la versión eléctrica, has de optar por la batería de 44 kWh y el acabado Edition, pero el coche sale más barato gracias a las ayudas del Moves III: queda por 16.900 euros.

Con todo, ambos acabados incluyen un equipamiento muy justo: de serie, no se incluye ni climatizador bizona, ni asientos calefactados ni llantas de aleación. En cuanto a iluminación, sólo son LED los faros delanteros y los traseros son halógenos. La versión top de gama, esta ya sí muy bien equipada, tampoco es cara en exceso: el coche queda por 24.000 euros con 110 Cv y 25.000 con 146. En versión eléctrica, el acabado GS sale por 22.000 euros. Stellantis acierta.