Este SUV reinventado de Opel tiene ahora precio de Dacia Duster

De acuerdo: quien espere ver en esta nueva generación del Opel Frontera (disponible con motores de combustión y con propulsión eléctrica) algo parecido al mítico todoterreno con chasis de largueros y carrocería atornillada que la marca de Rüsselsheim fabricó y vendió entre 1991 y 2007 se llevará un chasco, pero el Opel Frontera que ahora lanza Stellantis es un vehículo a tener en cuenta. Por dimensiones, precio y prestaciones, es una de las bazas que el grupo va a jugar para remontar la complicada situación que vive a consecuencia de las pérdidas millonarias acumuladas en el primer semestre y de la todavía no resuelta crisis que generaron los fallos recurrentes de los motores PureTech y Blue HDi.

Las características del coche

El Opel Frontera es un SUV mediano hermano del Citroën C3 que se presenta con una longitud de 4,38 metros, una altura de 1,62 y 460 litros de maletero. Disponible con cinco o siete plazas, llega con motores híbridos MHEV o propulsores eléctricos y sin excesivas diferencias de precio entre una y otra versión. Es casi tan económico como el Dacia Duster.

Así, las versiones térmicas montan propulsores MHEV de 110 o 146 Cv que consumen todos 5,2 litros cada 100 km. Los acabados disponibles son tres: Basic, Edition y GS y el cambio, automático. Quien prefiera la versión eléctrica dispone de motores de 113 CV asociados a baterías de 44 o 56 kWh. Las primeras ofrecen 305 km de autonomía y las segundas, 409. En versión eléctrica, hay sólo dos acabados: Edition y GS, ya que el Basic desaparece.

Equipamiento y precios

De entre todas las versiones, la más sencilla y barata con motor MHEV es el 110 CV Basic, que sale con descuentos por 19.900 euros. Si eliges la versión eléctrica, has de optar por la batería de 44 kWh y el acabado Edition, pero el coche sale más barato gracias a las ayudas del Moves III: queda por 16.900 euros.

Con todo, ambos acabados incluyen un equipamiento muy justo: de serie, no se incluye ni climatizador bizona, ni asientos calefactados ni llantas de aleación. En cuanto a iluminación, sólo son LED los faros delanteros y los traseros son halógenos. La versión top de gama, esta ya sí muy bien equipada, tampoco es cara en exceso: el coche queda por 24.000 euros con 110 Cv y 25.000 con 146. En versión eléctrica, el acabado GS sale por 22.000 euros. Stellantis acierta.