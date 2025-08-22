Este tapado es más bonito que el Toyota RAV4 y cuesta la mitad que un Kia Sorento

En China fabrican de todo y, dentro de ese de todo, caben también los todocaminos más grandes, los del segmento D, que son los de precios más elevados pero, también, los que más espacio y prestaciones ofrecen.

De momento, en Europa dominan el segmento marcas europeas como Mercedes, Peugeot, Volkswagen, Renault o Skoda con modelos como el Rafale, el 5008, el Kodiaq, o el GLC, pero las marcas asiáticas también quieren decir lo suyo en este nicho de mercado. Una de las que presenta propuestas de interés es Bestune, que con su T90 demuestra que en China saben perfectamente lo que hacen.

¿Cómo es el coche?

El Bestune T90 mide 4,71 metros de largo, alcanza el 1,71 de alto y pesa 1,5 toneladas. Con un ancho de 1,88 metros de largo, tiene capacidad suficiente para que tres adultos viajen con comodidad en la bancada trasera. El maletero tiene una capacidad de 560 litros y en el depósito caben 60 litros de combustible.

La marca ofrece para el coche una sola motorización y un único acabado, que se denomina Flagship, un nombre muy adecuado para un coche que quiere convertirse en el emblema de la marca. Para la propulsión, Bestune confía en un 2.0 Turbo de 252 CV que consume 7,2 litros de gasolina cada 100 km. Por ello, les corresponde la etiqueta C de la DGT.

Precios y equipamiento

Al coche no le falta de nada: cuenta con faros LED inteligentes con Smartbeam, control de crucero adaptativo y sistemas de ayuda a la conducción como el detector de fatiga, peatones y ciclistas, el lector de señales, la cámara 360, los sensores de estacionamiento, el detector de objetos en ángulo muerto, el aviso pre-colisión o la alerta de tráfico trasero.

El T90 Flagship de Bestune incluye también de serie techo solar panorámico, tapizado en piel, asientos ventilados y calefactables, llantas de 19 pulgadas, navegador integrado, Head Up Display y hasta cristales tintados y pack LED interior. La marca lo ofrece por 31.467, pero si sabes negociar y financias con ellosm te lo puede llegar a dejar por menos de 30.000. Son 20.000 euros menos de lo que cuesta un Kia Sorento o un Hyundai Santa Fe.