Este Tesla atropella a un ciervo y ni siquiera frena ¿Esta es la tecnología de Elon Musk para su robotaxi?

Durante la última presentación de resultados de Tesla, que ha tenido lugar recientemente, Elon Musk aprovechó para presentar su robotaxi, conocido como Tesla Cybercab. Según el empresario, el futuro es autónomo y su tecnología Autopilot FSD es la mejor prueba que existe de ello ¿O quizás no? El vídeo de un Tesla Model 3 que te traemos hoy demuestra que quizás hay que darle una vuelta de tuerca a esta tecnología.

Antes de entrar en materia, merece la pena recordar que el sistema de conducción semiautónoma de Tesla es de momento de nivel SAE 2, de un total de cinco niveles que existen. En definitiva, obliga a llevar las manos en el volante. Por otra parte, la propia marca recomienda en sus manuales tener especial cuidado en condiciones de baja visbilidad, como durante la noche. Y parece cierto, porque las cámaras de Tesla ni identificaron el animal.

El Tesla Model 3 arrasa con el ciervo

Lo que vas a poder ver en el vídeo, grabado por un usuario de X con su coche particular, es un Tesla Model 3 circulando de noche por una carretera sin visibilidad. En medio de esta hay un ciervo y... se corta el vídeo para evitar un escenario de lo más gore. Eso sí, vas a tener claro que el coche no frenó y el desenlace para el ciervo no fue muy alentador, pues en el vídeo se pueden ver los daños al vehículo.

Estos fueron bastante leves, estando el capó levantado y el paragolpes delantero rajado. Curioso cuanto menos teniendo en cuenta que el Tesla Model 3 ni frena ni lo esquiva. Como una imagen vale más que mil palabras, te dejamos que lo veas.

Video is cut right before sensitive things appear on screen. Safe to watch. pic.twitter.com/FaXD6Gr68S — Paul S (@TheSeekerOf42) October 28, 2024

¿Cómo es el Tesla Cybercab que llevará esta tecnología?

El Tesla Cybercab es un vehículo de dos plazas y aspecto coupé que se centra en el sistema de conducción autónoma Full Self-Driving (FSD). Según Elon Musk, este software promete revolucionar el transporte urbano, aunque por ahora es necesario un marco regulatorio que acompañe a su lanzamiento.

La idea de Musk es que los primeros ejemplares estén rodando por las carreteras de los Estados Unidos en 2025, pero no tenemos muy claro que, con accidentes como este, eso vaya a ser posible ¿Y si se hubiese tratado de un peatón? Esperemos que no ocurra, pero según Tesla, ya están en fase de pruebas.